Los trabajadores de aplicaciones de reparto necesitan más de 450 viajes al mes para cubrir la canasta básica

Los trabajadores de aplicaciones de reparto atraviesan un escenario cada vez más complejo. Según un informe de la consultora Focus Market, los deliverys perdieron un 12% de poder adquisitivo respecto de 2025 y, para alcanzar ingresos similares al valor de la canasta básica total, deben realizar más de 450 viajes mensuales.

Según el estudio de la consultora, un delivery de comida, por ejemplo, debe sostener jornadas extensas de trabajo y concretar cerca de 18 entregas por día.

Si bien el trabajo les permite cierta flexibilidad horaria, admiten que los ingresos ya no alcanzan como antes y que cada vez cuesta más sostener la actividad.

Cuánto necesita ganar un delivery para cubrir la canasta básica

De acuerdo al relevamiento, para equiparar el valor actual de la canasta básica total, estimada en alrededor de $1.376.000, un repartidor debe trabajar prácticamente todos los días del mes y sostener un ritmo intenso de viajes diarios.

Además, los repartidores enfrentan aumentos constantes en los costos operativos, especialmente en combustible y mantenimiento de vehículos.

Muchos deliverys mendocinos aseguran que, pese a las largas jornadas, no consiguen alcanzar ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos.

Un trabajador explicó que lleva más de seis años trabajando en aplicaciones de reparto y que, aunque probó otros empleos, terminó regresando porque era lo más rentable.

“Trabajo entre nueve y diez horas por día. Probé otros trabajos, pero terminaban pagando peor”, contó. Otro repartidor, de la provincia de Mendoza, señaló que actualmente realiza doble turno y aun así no logra acercarse al ingreso equivalente a la canasta básica. “Hay días donde trabajás 12 o 15 horas y te llevás 40 o 50 mil pesos, pero prácticamente no estás en tu casa”, relató.

El impacto del combustible y el mantenimiento

Uno de los mayores problemas que enfrentan los trabajadores de reparto son los costos asociados al uso de la moto.

Según comentaron algunos deliverys, actualmente el gasto en combustible ronda los $80.000 semanales, mientras que un service completo puede superar los $60.000.

“Yo soy mecánico y me hago algunas cosas solo, pero igualmente los costos son altísimos”, explicó uno de los trabajadores. A esto se suma el desgaste diario de neumáticos, frenos, aceite y otros repuestos indispensables para poder seguir trabajando.

Muchos repartidores reconocieron que llegaron a las plataformas de delivery luego de perder otros trabajos o no conseguir empleo formal.

“Busqué trabajo durante meses y no encontraba nada. Esto terminó siendo la última opción”, contó un joven que trabaja hace menos de un año en aplicaciones de reparto.

La flexibilidad horaria aparece como uno de los principales atractivos, aunque varios coinciden en que las ganancias ya no son las mismas que años atrás.

Mientras tanto, el sector continúa creciendo impulsado por la demanda de envíos y el avance de las aplicaciones digitales, aunque con trabajadores que aseguran enfrentar jornadas cada vez más extensas para sostener sus ingresos.