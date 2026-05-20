Un nuevo frente frío refuerza el aire polar ya instalado

Con el frío ya instalado, el pronóstico anticipa días con mañanas frías y cielo parcialmente nublado para este miércoles en Paraná.
El frío no da tregua en la Argentina y esta semana se perfila como una de las más intensas en lo que va del año. Las bajas temperaturas y las heladas continúan afianzándose sobre buena parte del país bajo el dominio de condiciones anticiclónicas en el centro y norte argentino.
Lejos de producirse un alivio térmico en los próximos días, el escenario estará dominado por el avance de un nuevo frente frío que reforzará el aire polar ya instalado.
Aunque el termómetro suba relativamente rápido después del mediodía, ya entramos en el período con menos horas de radiación solar y con una intensidad del sol mucho más baja. Los días son cortos, el aire frío tarda en irse y vuelve enseguida apenas baja un poco la luz.
Por eso esa sensación de “qué linda tarde” dura apenas dos o tres horas. Después, casi sin aviso, vuelve el frío y otra vez aparecen camperas, bufandas y manos congeladas esperando el colectivo.
Igual, el mediodía sigue siendo un pequeño premio y un rato ideal para sentarse al sol aunque sea diez minutos y fingir que todavía no estamos tan cerca del invierno.
A partir de este miércoles el viento sur asociado al refuerzo de aire frío comenzará a generalizarse sobre el centro y posteriormente el norte argentino. Aumentará notablemente la nubosidad respecto al comienzo soleado de la semana.
El cambio de tiempo también se hará notar en regiones del NOA, Cuyo y el norte del país, donde se incrementará la nubosidad parcial acompañada por vientos del sur. Las temperaturas mínimas tenderán a ser algo más elevadas respecto al martes, aunque las máximas se mantendrían iguales o incluso levemente inferiores, reduciendo la amplitud térmica diaria.
El frío persistirá hasta el fin de semana
Entre el jueves y el sábado volverán a predominar condiciones anticiclónicas sobre gran parte del país, con un centro de alta presión desplazándose lentamente desde el norte patagónico hacia las provincias centrales y el sur del Litoral.
En este período volverán a reforzarse las bajas temperaturas matinales y las heladas seguirán siendo frecuentes en amplias regiones argentinas.
La única excepción se presentaría en el noroeste argentino, donde provincias como Tucumán, Salta y Jujuy podrían mantener abundante nubosidad baja, junto con probabilidad de lloviznas o lluvias débiles y aisladas.
Recién a partir del domingo comenzaría a evidenciarse un cambio más sostenido en la circulación atmosférica. El centro de alta presión se desplazará hacia el Atlántico, permitiendo el retorno de vientos del nor-noreste en niveles bajos de la atmósfera. De esta manera, las temperaturas iniciarían un ascenso gradual, dejando atrás una de las semanas más frías del año y dando paso a condiciones algo más templadas en el inicio de la próxima semana, indica Meteored.
Pronóstico extendido para Paraná
El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este miércoles 20 de mayo una jornada estable, fresca y sin probabilidades de lluvias. Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará entre los 3 y 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado con bancos de neblina en algunos sectores y vientos leves del sector sudoeste. Hacia la tarde, las condiciones mejorarían con mayor presencia de sol y temperaturas agradables para la época otoñal.
De acuerdo al pronóstico extendido, el buen tiempo continuará en la capital entrerriana durante los próximos días. Para el jueves se prevé un leve descenso térmico, con máximas cercanas a los 15 grados y nubosidad variable.
Cómo seguirá el tiempo en la región
El viernes y el sábado mantendrían características similares, con mañanas frías y tardes templadas. No se anuncian precipitaciones para el resto de la semana.
El SMN indicó además que los vientos permanecerán leves, predominando del sector sur y sudeste, situación que favorecerá el descenso de las temperaturas mínimas durante las primeras horas del día.
Para el domingo y comienzos de la próxima semana se espera un paulatino ascenso térmico, con máximas que podrían alcanzar nuevamente los 18 grados en Paraná.