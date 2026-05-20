Nafta más barata: cómo ahorrar hasta $25.000 en la segunda quincena de mayo

Cómo ahorrar hasta $25.000 en nafta se convirtió en una de las principales búsquedas de los automovilistas en mayo de 2026. Las promociones de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de petroleras permiten acceder a descuentos de hasta el 30% y reintegros mensuales importantes.
Cómo ahorrar hasta $25.000 en nafta es hoy una prioridad para miles de conductores argentinos luego de los últimos aumentos aplicados en los combustibles. La reciente actualización de precios en surtidores, sumada al impacto de los impuestos y la volatilidad del mercado energético, obligó a los usuarios a reorganizar sus gastos de movilidad durante la segunda quincena de mayo.
En este contexto, las petroleras y entidades bancarias profundizaron sus estrategias comerciales con promociones exclusivas, descuentos acumulables y sistemas de fidelización que permiten reducir significativamente el costo final de cada carga.
Las aplicaciones móviles de las estaciones de servicio pasaron a ocupar un rol central dentro de este nuevo escenario. YPF, Shell, Axion y Puma potenciaron sus plataformas digitales con rebajas directas, programas de puntos y beneficios combinables con tarjetas y billeteras virtuales.
YPF, Shell y Axion lideran las promociones
Dentro del mercado local, YPF mantiene uno de los esquemas más agresivos para captar usuarios. La petrolera ofrece un descuento del 10% todos los días en combustibles Infinia para quienes paguen mediante dinero en cuenta desde su aplicación oficial.
Además, quienes utilicen estaciones habilitadas con sistema de autodespacho pueden sumar un 3% adicional de ahorro. A esto se agrega una bonificación extra del 6% para cargas realizadas durante la madrugada, entre las 0 y las 6 de la mañana, indicó Iprofesional.
Con la combinación de estos beneficios, algunos usuarios logran reducir considerablemente el valor final del litro cargado, especialmente quienes utilizan combustibles premium y realizan cargas frecuentes durante el mes.
Por su parte, Shell apuesta a fortalecer su ecosistema digital mediante la aplicación Shell Box. La compañía ofrece todos los miércoles un descuento fijo del 10% para la línea V-Power, con un tope semanal de reintegro de $4.000.
Puma y las apps buscan fidelizar clientes
La competencia entre petroleras también se trasladó al terreno de los programas de fidelización. Puma Energy desarrolló una estrategia enfocada en descuentos simples y acumulación de puntos para sus clientes habituales.
A través de la aplicación Puma Pris, la empresa brinda todos los miércoles una rebaja directa del 10% para combustibles súper, premium e Ion Diesel. El beneficio alcanza cargas de hasta 50 litros por operación.
Además, el sistema permite acumular puntos que luego pueden canjearse por órdenes de compra de hasta $20.000, disponibles para utilizar cualquier día de la semana.
Axion Energy, en tanto, concentra sus promociones en la aplicación ON, con beneficios segmentados según el nivel de consumo de cada usuario. La petrolera ofrece descuentos del 10% los lunes y viernes sobre combustibles Quantium.
Los topes de devolución en Axion oscilan entre $6.500 y $12.000 mensuales dependiendo de la categoría alcanzada dentro del programa de fidelización.
Bancos y billeteras virtuales amplían los descuentos
El gran diferencial para maximizar el ahorro aparece cuando las promociones de las petroleras se combinan con descuentos bancarios y billeteras virtuales. Las entidades financieras reforzaron sus beneficios para sostener el consumo ante el impacto de la suba de precios.
Banco Nación se posiciona entre las opciones más atractivas. Mediante la billetera digital BNA+, la entidad ofrece todos los viernes un reintegro del 20% en YPF, Axion y Puma, con un tope mensual de $10.000.
En el caso de Shell, el beneficio asciende al 25%, con un límite de devolución de hasta $13.000 por cliente. La acreditación suele realizarse de manera automática tras la operación.
Por otro lado, Banco Macro impulsa una de las promociones más fuertes del mercado. Todos los miércoles ofrece un descuento base del 20% pagando con MODO, porcentaje que sube al 30% para clientes premium.
Gracias a este esquema, algunos usuarios pueden alcanzar reintegros mensuales de hasta $25.000, convirtiéndose en una de las alternativas más buscadas durante mayo.
Cómo planificar las cargas para ahorrar más
Especialistas en consumo recomiendan organizar las cargas de combustible de acuerdo con los días de mayor bonificación para aprovechar al máximo los topes de reintegro disponibles.
La combinación de descuentos de apps, bancos y billeteras virtuales permite reducir parcialmente el impacto de los incrementos en surtidores, aunque requiere una planificación precisa de fechas, medios de pago y límites mensuales.
También ganaron terreno plataformas como Mercado Pago, que mantiene durante mayo una promoción del 30% de descuento en la primera carga de los lunes utilizando su tarjeta de crédito física, con un tope de devolución de $6.000.
En paralelo, bancos provinciales y entidades regionales continúan ofreciendo descuentos de entre el 10% y el 20% durante fines de semana y jornadas específicas, especialmente en economías regionales y ciudades del interior del país.