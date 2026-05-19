Otra fábrica textil inició el concurso preventivo de crisis por la caída del consumo interno

La fábrica textil Hilado, integrante del grupo TN Platex y vinculada a la familia Karagozian, ingresó en concurso preventivo de acreedores en medio de la crisis que atraviesa el sector. La medida fue oficializada por la Justicia de La Rioja.

La apertura del proceso fue dispuesta por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, a cargo del juez Walter Peralta. La resolución quedó publicada en el Boletín Oficial y establece el cronograma judicial para la reestructuración de pasivos de la compañía.

Hilado, presidida por Teodoro “Teddy” Karagozian, había solicitado el concurso preventivo el pasado 11 de febrero. Desde la empresa atribuyeron la decisión a un contexto económico “adverso” marcado por la caída del consumo interno y el impacto de la apertura de importaciones, publicó La Nación.

Teddy Karagozian, CEO de TN & Platex

En un comunicado difundido en ese momento, la firma señaló que la industria textil argentina enfrentó durante los últimos meses una combinación de factores negativos, entre ellos la desregulación de plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada y el elevado costo financiero registrado durante 2025.

Según explicaron, esta situación redujo de manera considerable el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, al punto de que algunas compañías comenzaron a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

Desde Hilado sostuvieron además que habían implementado distintas medidas para intentar sostener la actividad, como reducción de costos, mejoras de productividad, inversiones tecnológicas y diversificación de mercados. Sin embargo, indicaron que el deterioro del sector aceleró un proceso de reestructuración que ya venían desarrollando.

La compañía aseguró que el objetivo del concurso preventivo es garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales y ordenar el cumplimiento de sus compromisos financieros.

El cronograma judicial fijó fechas clave para el proceso. El 16 de junio de 2026 vencerá el plazo para la verificación de créditos ante la sindicatura; el 18 de agosto se presentará el informe individual y el 19 de octubre será la fecha límite para el informe general.

La situación de Hilado se sumó a otros problemas recientes dentro del grupo empresario. Un mes atrás, la marca DFAC -“De Fábrica Al Consumidor”- confirmó el cierre de sus operaciones.

La firma había sido creada en 2023 por la familia Karagozian con el objetivo de comercializar prendas básicas fabricadas íntegramente en Argentina y sin intermediarios, bajo el concepto de “precio de fábrica”.

Desde DFAC señalaron que no lograron sostener la estructura productiva y ubicaron el punto de quiebre en diciembre de 2025. “Las marcas con las que trabajamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica”, explicaron desde la empresa.

Teddy Karagozian había integrado brevemente el Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, aunque fue desplazado en julio de 2024 tras expresar cuestionamientos públicos al rumbo económico oficial.