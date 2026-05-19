De los diez 0km más baratos, sólo dos se producen en Argentina

Sólo dos de los autos que están entre los diez más vendidos en nuestro país, se fabrican en Argentina. El resto llegan desde Brasil, China e India.
El mercado automotor argentino muestra una fuerte presencia de vehículos importados entre los modelos más accesibles. El Renault Kwid, que llega desde Brasil, encabeza el ranking de mayo de 2026, mientras que el eléctrico JMEV Easy 3 importado desde China aparece como el segundo auto más barato del país.
De los 10 autos 0km más económicos que se comercializan actualmente en la Argentina, solo dos son de producción nacional: el Fiat Cronos y el Peugeot 208, ambos fabricados por Stellantis en plantas industriales ubicadas en Córdoba y Buenos Aires.
La mayoría de los modelos de entrada llegan importados desde mercados como Brasil, China o India, una tendencia que se consolidó en los últimos años dentro del segmento de autos compactos y urbanos, indica la agencia NA.
De acuerdo al relevamiento, los 10 autos 0km más baratos según precios de mayo son:
- Renault Kwid: $26.490.000
- JMEV Easy 3: $26.743.500
- Fiat Mobi: $27.630.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- JAC S2: $29.573.500
- Suzuki Swift Hybrid GLX MT: $29.573.500
- Fiat Argo: $30.230.000
- Fiat Cronos: $31.120.000
- Peugeot 208: $31.460.000
- Citroën C3: $31.680.000
De ese listado, sólo el Fiat Cronos y el Peugeot 208 se fabrican en nuestro país.
En el caso del Fiat Cronos se produce en el Polo Industrial Ferreyra, en Córdoba, desde enero de 2018. El modelo se consolidó como uno de los vehículos más vendidos del país y alcanzó el histórico hito de 500.000 unidades producidas.
La planta recibió inversiones por US$500 millones para desarrollar el proyecto y otros US$385 millones destinados a ampliar la capacidad industrial y adaptar las líneas para nuevos vehículos y motores.
El Cronos, además, se destaca por su integración local del 44% y por su fuerte perfil exportador. Más de 270.000 unidades fabricadas en Córdoba fueron enviadas al exterior, principalmente a Brasil.
Mientras que el Peugeot 208 de segunda generación se produce en la planta de El Palomar desde julio de 2020. El proyecto demandó una inversión de US$320 millones para modernizar completamente el complejo industrial bonaerense.
El modelo utiliza la plataforma global CMP de Stellantis, una arquitectura preparada para futuras tecnologías híbridas y electrificadas. Además, el vehículo tiene una integración nacional cercana al 42%.
El Peugeot 208 se convirtió en uno de los autos más exitosos de la industria nacional y abastece tanto al mercado argentino como a distintos países de la región, con Brasil como principal destino de exportación.