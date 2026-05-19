Wanda Nara habló de su salud tras ganar el Martín Fierro: “Soy una mujer con leucemia”

Wanda Nara fue una de las protagonistas de la ceremonia de los Martín Fierro 2026 después de quedarse con el premio a mejor conductora de televisión y brindar un discurso cargado de referencias personales y emocionales.

La empresaria y presentadora sorprendió al mencionar nuevamente públicamente su tratamiento médico y aseguró que decidió continuar su atención sanitaria en el país. “Soy una mujer con leucemia y elegí tratarme acá”, expresó durante su agradecimiento arriba del escenario.

El reconocimiento llegó en una categoría muy competitiva, donde compartía nominación junto a figuras como Moria Casán, Verónica Lozano y Georgina Barbarossa.

El discurso de Wanda Nara

Visiblemente emocionada, Wanda Nara aseguró que no esperaba quedarse con la estatuilla y destacó el valor simbólico que tiene para ella el premio obtenido.

“¡Qué sorpresa, me quedé helada!”, expresó al comenzar su discurso frente a los presentes.

Además, remarcó las dificultades que atravesó a lo largo de su carrera y envió un mensaje vinculado al rol de las mujeres en los medios de comunicación. “Nosotras mismas descreemos cuando nos dicen que no podemos. Arranqué con unas zapatillas en mal estado y estoy acá”, afirmó.

Durante su intervención también hizo referencia a la importancia del amor propio y agradeció la oportunidad de conducir programas en horarios centrales de la televisión argentina.

"Wanda Nara": Porque ganó el premio a Mejor Labor en Conducción Femenina en los #MartinFierro pic.twitter.com/UgXqURhwYC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 19, 2026

La referencia a su enfermedad

Uno de los momentos que más repercusión generó de la noche fue cuando la conductora volvió a hablar sobre su diagnóstico de leucemia.

“Amo mi país y quiero que mis hijos crezcan acá. Tengo leucemia y elegí a médicos de este país para el tratamiento”, sostuvo ante el público.

Las declaraciones de Wanda Nara rápidamente tuvieron repercusión en redes sociales y medios de espectáculos, donde muchos usuarios destacaron el tono íntimo del mensaje.

Aunque durante los últimos meses mantuvo un perfil mediático alto por distintas situaciones vinculadas a Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez, en esta ocasión la empresaria optó por enfocar su discurso en cuestiones personales y familiares.

Un premio en medio de un año intenso

La conductora atraviesa un año marcado por exposiciones públicas constantes, tanto por su situación sentimental como por los proyectos laborales que encabezó en televisión.

Pese a ese contexto, Wanda Nara logró consolidarse nuevamente en la pantalla y obtener uno de los premios más importantes de la televisión argentina.

Su discurso fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia y volvió a instalar el debate sobre la exposición mediática de las figuras públicas y los límites entre la vida privada y profesional.