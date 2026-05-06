La foto de Wanda y Maxi López: cuando la realidad y la ficción se mezclan

En pocos días debuta la serie de Wanda Nara y Maxi López y se filtró una imagen con un adelanto que sacudió las redes sociales.
Wanda Nara y Maxi López se preparan para estrenar la próxima semana Triángulo Amoroso, la serie vertical que refleja una historia marcada por el amor, los secretos y las traiciones.
La conductora y el ex futbolista que fueron matrimonio durante cinco años y se separaron a fines de 2013, llegan a la actuación con una ficción donde cualquier vínculo puede romperse de un segundo a otro.
En medio de la expectativa por el debut de la serie, una escena que se vio en uno de los adelantos de Telefe en la previa al estreno llamó la atención de varios fanáticos virtuales.
En la misma se puede ver a Maxi tomando del cuello a Wanda y con sus caras muy cerca en un gesto aparente de estar a punto de darse un beso, lo que derivó que en el posteo de Instagram de Telefe varios usuarios mencionen a Daniela Christiansson, pareja del ex futbolista y madre de sus hijos Elle y Lando, y la pusieran en alerta.
"Como se tomará todo la mujer de Maxi cuando lo vea y Mauro viendo a Maxi besándose con Wanda y la China", "Qué falta de respeto a la mujer", "Qué genia la mujer que lo banca a Maxi, esto explota va a estar bueno", "Para la mujer de Maxi que lo mira por Telefe", fueron algunos de los comentarios que se observaron en el posteo.
Cómo es Triángulo Amoroso, la serie de Wanda Nara y Maxi López
El lunes 11 de mayo se estrena Triángulo Amoroso, la primera ficción en formato vertical de Telefe Studios, la nueva microserie que está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.
En la trama, Wanda y Maxi, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse.
Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.
Completan el elenco de la ficción: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo. (Primicias Ya)