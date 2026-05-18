Lourdes Sánchez dio positivo en control de alcoholemia en Corrientes: qué dijo

La conductora y actual funcionaria cultural de Corrientes, fue interceptada en un operativo vehicular, registró 1,5 gramos de alcohol en sangre. Habló Lourdes Sánchez tras el test positivo de alcoholemia.
Lourdes Sánchez protagonizó un escándalo en Corrientes luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado durante un operativo de tránsito en la madrugada del viernes, episodio que derivó en la retención de su automóvil y una fuerte sanción económica.
La también presidenta del Instituto de Cultura provincial circulaba por la capital correntina cuando fue detenida por agentes municipales.
Según trascendió, el test arrojó 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido para conducir. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, tras constatar la infracción, las autoridades procedieron a secuestrar preventivamente el vehículo y Sánchez debió pagar una multa cercana a los $665.000 para recuperarlo.
El episodio generó repercusión no solo por la popularidad de la bailarina y conductora, sino también por su actual rol institucional dentro de la gestión cultural correntina, donde ocupa un cargo de relevancia pública. La situación abrió cuestionamientos sobre la responsabilidad de figuras estatales y el impacto político de conductas personales que derivan en infracciones de tránsito.
Habló Lourdes Sánchez tras el test positivo de alcoholemia
"Tuve una infracción de tránsito, di positivo en un control de alcoholemia. No me siento orgullosa, me hizo reflexionar mucho, asumo mi responsabilidad, porque entiendo que las normas están para cuidarnos; todos podemos cometer errores. Yo hice lo que correspondía y seguiré haciéndolo. Es lo que tengo para decir", manifestó la funcionaria de manera categórica al dialogar con Radio Sudamericana.
A raíz de la falta constatada por los agentes de la Dirección de Tránsito, las autoridades procedieron en primera instancia a la retención preventiva de su automóvil. Lourdes debió gestionar el correspondiente pago de la multa fijada. "Por 60 días no podré usar el automóvil, y lo cumpliré sometida al control como corresponde, y la multa es de 665 mil pesos", explicó Sánchez.
Al mismo tiempo, sostuvo que "iba sola, no iba acompañada, hablé con las personas que tenía que hablar, a todos le paso alguna vez, pero no me voy a excusar de nada, asumo el error y a seguir adelante con más conciencia", concluyó.