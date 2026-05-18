Soledad Daneri: "La participación de la mujer en la política es esencial"

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, se refirió a su trayectoria política, su labor en la gestión municipal y la importancia de la participación de la mujer en la política, en una entrevista con Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
Soledad Daneri, intendenta de Sauce Montrull, dialogó con Elonce Radio & Streaming FM 98.7 en el programa “El magazine de la Metro”, donde repasó su trayectoria política, su gestión municipal y su visión sobre la participación de las mujeres en la política argentina. La jefa comunal destacó desde sus comienzos la vocación de servicio y la necesidad de generar transformaciones profundas en la comunidad.
Daneri recordó sus inicios en la política hace más de 15 años: “Los comienzos no fueron fáciles, teniendo en cuenta que arranqué a los 18 años. En una oportunidad, un militante radical que fue senador y que es un hombre que aprecio mucho, Raymundo Kisser, me convocó a hacer una fiscalización. Desde ese momento me empecé a dar cuenta de la vocación que tenía por estar involucrada en la vida del otro. Independientemente de las instituciones, era que cualquier persona que necesitara algo, había que buscar la forma de ayudarlo”.
La intendenta también señaló que su enfoque siempre estuvo orientado a resolver los problemas de raíz: “Muchas veces no podíamos resolver ese problema y buscábamos resolverlo de raíz, que no sea el paquete de arroz, de harina y de fideo, sino que sea algo más profundo. Esa es la transformación que entiendo todo político de bien busca: la transformación real de las personas. Me empecé a capacitar y formar, y la verdad que la pandemia sirvió un montón para eso. Aproveché ese tiempo y hoy lo veo como algo positivo”.
Conciliando la política y la maternidad
Además de recorrer caminos rurales y supervisar proyectos municipales, Daneri destacó su rol como madre de tres hijos: “En el medio, fui mamá: tengo tres hijos varones de 15, 12 y 8 años, que al lado de ellos aprendo todo el día y saben que mi tiempo es compartido con ellos y toda la gente de Sauce Montrull. Pero también entienden cuál es mi objetivo y cuáles son mis sueños. Con su generosidad, no dejan que haya tantos reproches”.
La intendenta explicó que la sensibilidad y la empatía son herramientas esenciales en la gestión política: “Las mujeres somos las más involucradas en la sensibilidad que ponemos en cada acción y, sobre todo, en la empatía o en ponernos en lugar del otro. No hay diferencias entre la mujer y el hombre y, es más, no soy feminista. Creo que es importante destacar las virtudes que tiene cada género. Generalmente, identificamos a la mujer como la más sensible y al hombre como el más fuerte en tema fuerza o poder, pero eso no quita que sea al revés y en la mayoría de los casos es así”.
Daneri remarcó que la participación femenina en la política es crucial: “Hoy escucho mujeres que dicen ‘quiero ser candidata’, y eso es lo que tenemos que capitalizar. En general, que una mujer tenga la valentía, el tiempo, las ganas y la actitud para tomar un rol político tan importante y tan desgastante porque es un trabajo desde lo colectivo y lo cotidiano, que es ingrato muchas veces. Hagamos lo que hagamos, críticas vamos a tener siempre”.
Reflexiones sobre la gestión y los errores políticos
La intendenta se refirió también a los desafíos y responsabilidades que implica la toma de decisiones: “Más allá de los errores que uno pueda cometer en las decisiones que toma en lo cotidiano, muchas veces son errores y decisiones que no te dejaron mucha opción”.
En cuanto a la importancia del trabajo en equipo, sostuvo: “En estos años de trabajo, conocí a gente muy capaz, con el mismo objetivo que yo y que, a la vez, entendieron y me ayudaron a crecer. Estar en política y estar en un equipo es entender que también tus pares entiendan que quien va a ir a la cabeza es una sola. Desde el compañerismo siempre tuvieron apoyándome para que pueda llegar al lugar al que hoy estoy”.
Sobre su trayectoria en el PRO, Daneri explicó que encontró un espacio plural: “Encontré una mezcla de varios partidos que eso es lo que me permitió quedarme. Sobre todo, la libertad de pensamiento y de acción. Sentí que al tener buenas intenciones y poder transmitirlas a quienes lideraban el partido en ese momento, ya estábamos trabajando, formando y tratando de formar equipos. Vi las buenas intenciones de la gente, era un partido que no era extremista en el sentido en el que veía cosas que veía en el Radicalismo que no me gustaban y que en el Peronismo no me gustaba”.
La política desde la experiencia privada
Daneri contó que su formación en el sector privado le permitió afrontar los desafíos de la gestión pública: “Vengo de lo privado y solo hace dos años que estoy trabajando en la parte pública. Eso me costó horrores adaptarme a la burocracia del Estado, con la que me sigo peleando. Conozco perfectamente lo que es romperse el lomo laburando y es lo mismo que estoy haciendo ahora”.
La intendenta resaltó que sus objetivos siempre han estado claros: “Mi primer objetivo fue ganar la elección después de muchos años de desidia de Sauce Montrull y el segundo fue llevar a la ciudad a un lugar mejor para vivir, que es lo que siempre hicimos. Sabíamos que era la única forma entendiendo que los recursos eran escasos y que Sauce Montrull crece día a día. Buscamos la manera de allanar los caminos y nos pusimos a investigar nosotros, a ver el tema del ejido”.
Daneri enfatizó la necesidad de priorizar los proyectos que impactan directamente en la vida de los vecinos: “Nos enfocamos en resolver problemas estructurales, no solo en soluciones momentáneas. La idea es que cada acción tenga un impacto duradero y positivo en la comunidad”.
El futuro de Sauce Montrull y la política femenina
Finalmente, la intendenta reflexionó sobre la participación de la mujer en la política y la importancia de incentivar su involucramiento: “El trabajo político es colectivo y requiere compromiso constante. Queremos que más mujeres se animen a participar y liderar, porque la política necesita sensibilidad y capacidad de ponerse en el lugar del otro”.
Daneri concluyó destacando la combinación de experiencia, vocación y formación que caracteriza su gestión: “Siento que estoy en el lugar correcto, rodeada de un equipo que entiende mis objetivos y comparte mi visión. Nuestro desafío es seguir mejorando Sauce Montrull, haciéndolo un lugar más habitable y justo para todos, sin perder la cercanía con la gente”.