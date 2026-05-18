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Lanzaron convocatoria nacional para la adopción de una niña entrerriana de 6 años

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos abrió una convocatoria nacional para la adopción de una niña de 6 años que se encuentra institucionalizada.

18 de Mayo de 2026
Vías de contacto para contactarse.
Vías de contacto para contactarse.

REDACCIÓN ELONCE

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos abrió una convocatoria nacional para la adopción de una niña de 6 años que se encuentra institucionalizada.

Desde este lunes se encuentra abierta una convocatoria pública nacional para la adopción de una niña entrerriana de 6 años, impulsada por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER), luego de haberse agotado instancias previas de búsqueda de una familia.

La convocatoria está dirigida a personas adultas residentes en Argentina interesadas en postularse para brindar cuidado y contención a la niña, y permanecerá abierta hasta el viernes 29 de mayo inclusive, según informaron desde el organismo provincial.

El proceso de inscripción se realiza de manera online a través del formulario oficial disponible en el sitio del RUAER, donde los postulantes deben completar sus datos y requisitos establecidos para el llamado público.

 

La búsqueda de una familia

 

Desde el RUAER señalaron que se busca una familia dispuesta a integrar a la niña, identificada como A., y que cuente con disponibilidad para brindarle el tiempo, los cuidados y la atención que necesita en función de su situación particular.

La niña tiene 6 años y desde hace tres se encuentra institucionalizada. De acuerdo a la información oficial, presenta diversas condiciones de salud que han requerido tratamientos y apoyos integrales, logrando mejoras a través de cuidados específicos.

 

Actualmente asiste a una escuela de educación integral y cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según detallaron, es una niña alegre que disfruta de la música infantil, juguetes con luces y sonidos, y actividades recreativas acompañadas.

También se destacó que el momento del baño es uno de sus preferidos, al igual que los paseos en cochecito, y que se siente cómoda en compañía de adultos y otros niños.

 

Cómo postularse

 

Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través del enlace oficial del RUAER o comunicarse con el Registro de Adoptantes, ubicado en calle Santa Fe 278 de la ciudad de Paraná.

El organismo atiende de lunes a viernes de 7 a 13 horas y dispone de los teléfonos 0343 – 4209575/576, además de WhatsApp 3435329475 y el correo electrónico ruaer@jusentrerios.gov.ar.

 

La convocatoria forma parte de los mecanismos institucionales previstos para garantizar el derecho de niñas y niños a crecer en un entorno familiar, luego de agotadas las instancias previas de búsqueda de adopción.

Temas:

Adopción convocatoria Niña entrerriana RUAER familia
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