Una convocatoria de adopción movilizó a 70 postulantes para un niño de 3 años

Un caso especial movilizó a 70 familias interesadas en adoptar a un niño

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos recibió unas 70 solicitudes para adoptar a un niño de 3 años con discapacidad que requiere cuidados específicos. Así lo confirmó a Elonce la secretaria del organismo, María Silvana Spais, quien destacó la respuesta ante la convocatoria pública.

Según explicó la funcionaria, el equipo técnico se encuentra actualmente evaluando a las familias interesadas para avanzar en el proceso de selección. “Tuvimos alrededor de 70 solicitudes, con lo cual ahora estamos trabajando con estas familias para convocarlas y comenzar a analizar cada situación”, indicó.

Evaluación de las familias postulantes

Desde el organismo señalaron que, si bien la convocatoria estaba dirigida principalmente a familias de Entre Ríos, también se recibieron postulaciones de otras provincias. No obstante, se priorizará a los aspirantes entrerrianos en el análisis inicial.

El proceso incluye entrevistas, evaluaciones y el acompañamiento de profesionales, con el objetivo de determinar cuál es la familia más adecuada para garantizar el bienestar del niño.

Recibieron 70 pedidos de adopción para un niño que requiere atención especial (foto archivo / ilustrativa)

Requiere cuidados y acompañamiento permanente

El niño necesita una familia con disponibilidad de tiempo, compromiso y una red de apoyo sólida para acompañar su desarrollo. Su condición de salud implica la continuidad de tratamientos y controles médicos específicos.

Actualmente, cuenta con abordajes interdisciplinarios, espacios terapéuticos de estimulación y asistencia a un jardín en horarios reducidos. En ese sentido, se remarcó que la familia adoptante deberá sostener estos procesos fundamentales para su crecimiento.

Derecho a vivir en familia

El niño se encuentra bajo el cuidado de una familia de abrigo, que le brinda contención y acompañamiento. Sin embargo, desde el registro subrayaron la importancia de que pueda acceder a una familia definitiva.

“Más allá del cuidado actual, tiene derecho a ser incorporado de manera permanente a una familia que lo elija como hijo”, remarcaron desde el organismo.

La convocatoria evidenció el interés social en la adopción, aunque desde el sistema insisten en la necesidad de ampliar la disponibilidad para casos complejos, especialmente de niños con discapacidad o mayores de edad.

Abren nueva inscripción para aspirantes a adopción en Entre Ríos

Crece la demanda de familias

Actualmente, el RUAER busca familias para 72 niños y niñas y 41 adolescentes de entre 13 y 17 años. Según precisaron, más del 75% de ellos tiene 8 años o más, lo que representa uno de los principales desafíos para lograr su adopción.

También se destacó que muchos de los casos corresponden a grupos de hermanos o a niños con situaciones de salud o discapacidad, lo que reduce las posibilidades de encontrar familias disponibles.

“Casi el 90% de las personas que se inscriben tiene disponibilidad para niños de hasta 3 años y sin problemas de salud”, explicó Spais, al remarcar la necesidad de ampliar los perfiles adoptivos.

Menos postulantes y contexto complejo

Desde el organismo señalaron que en los últimos años se registró una disminución en la cantidad de personas interesadas en adoptar. A la vez, advirtieron que el contexto socioeconómico influye en la decisión de iniciar este tipo de procesos. En paralelo, se observó un aumento en las declaraciones judiciales de adoptabilidad, muchas de ellas vinculadas a grupos familiares numerosos.

“Hemos observado este año un incremento en la cantidad de niños declarados en situación de adoptabilidad. En las últimas semanas, además, recibimos sentencias que involucran a grupos de hermanos, en algunos casos numerosos, de cinco o más integrantes. Se trata de niños con edades diversas y con situaciones de salud o vulnerabilidad complejas y heterogéneas”, indicó Spais a Elonce.