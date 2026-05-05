El Niño vuelve a escena: qué lo activa y por qué preocupa al clima global

El Niño es un fenómeno climático periódico (cada 3-7 años) que se caracteriza por un fuerte calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico centro-oriental, como consecuencia del debilitamiento de los vientos alisios.

El término en castellano hace referencia al Niño Jesús, ya que este fenómeno suele empezar a manifestarse frente a las costas de Perú durante el periodo navideño.

Todo comienza con las ondas ecuatoriales

Las ondas ecuatoriales constituyen uno de los mecanismos más fascinantes y cruciales de la dinámica del clima tropical. Se forman precisamente cerca del ecuador y, a medida que se alejan hacia el norte o el sur, pierden intensidad y su propagación se ralentiza, manteniéndose más persistentes en las zonas tropicales.

Estas ondas no son solo un fenómeno atmosférico. De hecho, existen tanto ondas atmosféricas como oceánicas, y desempeñan un papel decisivo en la evolución de El Niño y La Niña, los dos extremos del fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur).

Estudios recientes han puesto de manifiesto que, incluso a lo largo de la franja ecuatorial entre la troposfera superior y la capa inferior de la estratosfera, se generan ondas planetarias similares a las clásicas ondas de Rossby de las latitudes medias. Estas ondas ecuatoriales se propagan principalmente de este a oeste, creando zonas de perturbación que influyen en la circulación atmosférica y en el tiempo a escala regional y global.

Kelvin, Rossby y Yanai, las principales ondas ecuatoriales

Las ondas ecuatoriales se dividen en varios tipos. Entre las más importantes se encuentran las ondas de Kelvin, las ondas de Yanai y las más famosas, las ondas de Rossby. Las primeras, oceánicas y atmosféricas, se propagan rápidamente hacia el este a lo largo del ecuador; las Yanai son un tipo híbrido característico de la franja ecuatorial; mientras que las de Rossby ecuatoriales se desplazan hacia el oeste, a menor velocidad.

Estas ondas se atenúan rápidamente a medida que se alejan del ecuador, pero es precisamente esta característica la que las hace fundamentales para confinar los efectos de los fenómenos ENOS a la zona tropical.

El papel de las ondas de Kelvin en el desencadenamiento de El Niño

Las ondas de Kelvin oceánicas suelen ser el indicio precursor del inicio de un fenómeno El Niño. Un estudio clásico de McPhaden (1999) sobre el potente episodio de 1997-98 demostró cómo la activación de intensos vientos del oeste (westerly wind bursts), a menudo relacionadas con el paso de la Oscilación Madden-Julian (MJO), genera ondas de Kelvin descendentes (que bajan la termoclina) que se propagan hacia el este a través del Pacífico a unos 2,5 m/s.

La MJO, una oscilación intraestacional con un ciclo de 30 a 60 días, actúa como desencadenante cuando está activa en el océano Índico o en el Pacífico occidental, produciendo una intensa actividad convectiva que libera calor latente y genera vientos del oeste anómalos. Estos vientos inhiben los alisios (vientos orientales regulares) y empujan una gran franja de agua cálida hacia el este, a profundidades de unos 150 metros.

El resultado es un rápido aumento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico oriental. Un aumento superior a +1,5 °C con respecto a la media durante tres meses consecutivos marca oficialmente el inicio de un fenómeno de El Niño, según los datos recopilados por las boyas del sistema TAO/TRITON, gestionado por la NOAA.

A simple vista, la onda se manifiesta con una ligera subida del nivel del mar (de unos 8 a 10 cm) y una expansión de las aguas cálidas hacia el norte, hasta el golfo de Panamá y las costas de California y México, lo que favorece un aumento de la actividad convectiva y de las precipitaciones.

La transición hacia La Niña

Mientras que las ondas de Kelvin desencadenan El Niño, las ondas de Rossby ecuatoriales desempeñan un papel clave en su finalización y en la transición hacia La Niña.

Estas ondas llegan al límite occidental del Pacífico (cerca de Indonesia y Nueva Guinea), se reflejan y generan ondas de Kelvin que regresan hacia el este al cabo de unos meses. Este "retraso" (normalmente de 6 a 9 meses para completar el ciclo) provoca el ascenso de la termoclina en el Pacífico oriental, lo que favorece el retorno de aguas frías y el establecimiento de La Niña.

Por su parte, un modelo complementario, el oscilador de recarga-descarga de Jin (1997), destaca el papel de la "recarga" de calor en el Pacífico occidental durante La Niña (a través de ondas de Rossby descendentes) y la posterior "descarga" ecuatorial durante El Niño. Ambas teorías ponen de manifiesto que las ondas ecuatoriales son el mecanismo que vincula las anomalías del viento con la respuesta oceánica a escala interanual.

¿Por qué son tan importantes estas ondas para las previsiones?

Las ondas ecuatoriales permiten a los modelos de predicción anticipar la evolución del ENOS con varios meses de antelación. El seguimiento mediante boyas oceanográficas, satélites altimétricos y reanálisis (como los de la Oficina Australiana de Meteorología o la NOAA) detecta en tiempo real la propagación de estas ondas.

Además, las interacciones con otros fenómenos, como el Modo Meridional del Pacífico o los vientos intraestacionales modulados por el MJO, pueden amplificar o modular estos procesos, lo que hace que algunos episodios de El Niño costero sean especialmente intensos. (Fuente: Meteored)