Instituto Becario: balance de gestión, récord de inscripciones y nuevo aumento

REDACCIÓN ELONCE
El balance de gestión del Instituto Becario expone cifras récord en inscripciones, mejoras en los montos y nuevas herramientas digitales para estudiantes. Su director adelantó un nuevo aumento.
El balance de gestión del Instituto Becario presentado por su director, Mariano Berdiñas, refleja un crecimiento significativo en la cantidad de estudiantes inscriptos y un incremento en los montos de las becas. El funcionario destacó el trabajo sostenido desde el inicio del período de inscripción, que se extendió entre febrero y fines de abril.
“El 23 de febrero dimos inicio a la inscripción de becas de nivel secundario, tanto los chicos que la querían solicitar por primera vez o aquellos que la querían renovar, y culminamos el pasado jueves 30 de abril”, expresó.
El proceso, según explicó, se desarrolló de manera digital: “Los chicos pudieron hacer su trámite a través de la página web del instituto, pudieron hacerlo a través de nuestra app. La lanzamos este año y fue un desarrollo del personal de informática de la casa. Estoy muy agradecido con el equipo de trabajo”.
Crecimiento histórico en la demanda
Uno de los datos más relevantes del balance de gestión del Instituto Becario es el aumento en la cantidad de inscriptos. “Estuvimos cerca de las 18.000 inscripciones, mientras que el año pasado fueron 13.500, es decir que hubo 4.500 chicos más que este año finalizaron su trámite”, detalló Berdiñas.
Además, aclaró que el número total de interesados fue aún mayor: “Más de 20.000 chicos se loguearon, pero tal vez no culminaron el trámite”.
El director también remarcó la importancia del proceso de evaluación personalizado: “Cada caso es visto en particular. No se filtra con el sistema. Si algún chico se equivocó en la documentación, va a recibir un correo electrónico para poder subsanar”.
Garantía de acceso y ampliación de cobertura
En relación a la política de inclusión, Berdiñas fue contundente: “Desde que iniciamos en diciembre del 2023, ningún chico de toda la provincia de Entre Ríos que realizó su inscripción y cumplió con los requisitos se quedó sin su beca”.
En ese sentido, precisó: “Tenemos estimado un universo de aproximadamente 20.000 cupos para becas de todos los niveles. Vamos a poder cumplir con toda esa demanda porque hemos tenido las previsiones presupuestarias”.
También adelantó que continúa abierta la inscripción para nivel superior: “Todos los estudiantes tienen hasta el 30 de mayo para hacer su trámite de renovación o solicitud de beca nueva”.
Aumentos significativos y mejora en los montos
Otro punto central es la actualización de los montos. “Cuando asumí había una beca secundaria de 6.000 pesos, una terciaria de 10.500 y una universitaria de 13.000. Hoy estamos en una beca universitaria en 80.000, una terciaria en 52.000 y la secundaria en 37.000”, detalló.
Y anticipó nuevas mejoras: “En las próximas semanas vamos a anunciar un nuevo aumento para que los chicos sientan que verdaderamente el Estado los está acompañando”.
Respecto a la implementación, explicó: “Ese aumento lo vamos a anunciar seguramente dentro de unos 15 días. Ya tenemos las reservas presupuestarias hechas y se va a ver reflejado progresivamente en los pagos”.
Impacto social y federalización del sistema
Finalmente, Berdiñas vinculó el crecimiento de la demanda con el contexto económico y las políticas implementadas: “Sabemos que la situación económica hace que las familias tengan que considerar solicitar una beca cuando antes no lo hacían”.
También destacó el cambio en la elección de los estudiantes: “Antes muchos iban a Progresar de ANSES, pero hoy las becas del Instituto Becario han quedado en niveles más altos y eso también influye”.
Por último, subrayó el trabajo territorial: “Uno de mis desafíos de gestión era federalizar el becario. Estuve en más de 53 municipios y el equipo está presente en todo el territorio, inscribiendo chicos y acompañando”.