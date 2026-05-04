Alerta por estafas “triangulares” en WhatsApp: qué es la nueva modalidad y cómo funciona el fraude

En las últimas semanas, clientes de bancos y billeteras virtuales encendieron las alarmas por una maniobra fraudulenta que comienza con una aparente transferencia equivocada. Cómo funciona el sistema fraudulento por WhatsApp que ya sufrieron miles de personas.
Alerta por estafas triangulares. En las últimas semanas, clientes de bancos y billeteras virtuales encendieron las alarmas por una maniobra fraudulenta que comienza con una aparente transferencia equivocada. Sin embargo, detrás de ese movimiento se esconde un esquema delictivo más complejo conocido como "estafa triangular".
El mecanismo arranca cuando delincuentes depositan dinero en la cuenta de una persona sin previo aviso. Esos fondos pueden provenir de robos a terceros o incluso de créditos solicitados a nombre de la propia víctima. Luego, los estafadores se comunican generalmente por WhatsApp o redes sociales para pedir la devolución del dinero, argumentando un error y apelando a la urgencia.
El punto central del engaño aparece en ese momento: quienes realizan el contacto solicitan que el dinero sea transferido a una cuenta distinta a la que lo envió originalmente. Al concretarse esa operación, el rastro se pierde y los fondos quedan bajo control de los delincuentes, mientras que la persona que hizo la transferencia puede quedar involucrada como “mula de dinero”.
Este rol implica riesgos varios: por un lado, si el dinero recibido corresponde a un préstamo fraudulento, la víctima podría quedar obligada a devolver el capital junto con los intereses. Por otro, su participación en la operación puede derivar en sospechas de lavado de activos, con posibles consecuencias legales.
Triangulación, estafas digitales y transferencias bancarias
El esquema suele seguir una secuencia coordinada. Primero, los ladrones acceden a cuentas de terceros mediante técnicas de “phishing”. Luego, transfieren dinero desde esas cuentas o gestionan créditos preaprobados. Después, contactan a la víctima para exigir la devolución y, finalmente, redirigen los fondos hacia otra cuenta bajo su control. En todo el proceso, la presión por la urgencia es clave para evitar que la persona sospeche.
Ante la aparición de dinero inesperado, los especialistas recomiendan no usar, retirar ni transferir esos fondos bajo ninguna circunstancia, publicó Uno. También aconsejan desestimar cualquier contacto informal y comunicarse únicamente con la entidad financiera o la billetera virtual correspondiente.
Reversión formal de la transferencia
El procedimiento correcto es reportar la situación de inmediato y solicitar una reversión formal de la transferencia. Esta es la única vía que permite anular la operación sin generar consecuencias legales para el usuario. Además, es importante guardar comprobantes y números de reclamo como respaldo.
Por último, para prevenir errores al enviar dinero, se insiste en verificar siempre los datos del destinatario antes de confirmar cualquier transferencia. Una vez realizada, recuperar los fondos puede depender de la voluntad del receptor o de procesos judiciales que suelen ser largos y complejos.