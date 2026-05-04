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Policiales Allanamiento por causa de lesiones

Secuestraron arma de grueso calibre y detuvieron a un joven en investigación por lesiones en Paraná

Un procedimiento policial se realizó tras una denuncia presentada por agresiones contra dos jóvenes. Secuestraron un arma de fuego de grueso calibre, municiones y detuvieron a un joven de 18 años.

4 de Mayo de 2026
Allanamiento por lesiones con un detenido y secuestro de arma.
Allanamiento por lesiones con un detenido y secuestro de arma. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un procedimiento policial se realizó tras una denuncia presentada por agresiones contra dos jóvenes. Secuestraron un arma de fuego de grueso calibre, municiones y detuvieron a un joven de 18 años.

Un allanamiento por lesiones se llevó a cabo tras una denuncia radicada el 26 de abril, cuando personal policial intervino en una vivienda de calle República de Siria, en Paraná, en el marco de una investigación judicial.

 

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue presentada por dos jóvenes, un hombre de 19 años y una mujer de 33, quienes señalaron haber sido víctimas de agresiones, lo que motivó la actuación de la Justicia y la posterior medida.

 

Resultados del procedimiento

 

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una pistola calibre .45 automática, un cargador con ocho cartuchos del mismo calibre, además de 24 cartuchos .45 y 30 municiones calibre 9x19 milímetros, indicaron desde la Departamental de Policía. Asimismo, detuvieron a un joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Temas:

allanamiento Agresiones Paraná
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