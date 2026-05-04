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Haciendo Comunidad Estuvo en Puerto Curtiembre

La provincia impulsa un ciclo de cine en escuelas rurales para aprender y crecer con la cultura

El gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas. Esta semana estuvo en Puerto Curtiembre con el programa Un día de película.

4 de Mayo de 2026
Iaaer continúa recorriendo localidades con distintas propuestas.
Iaaer continúa recorriendo localidades con distintas propuestas. Foto: (GPER).

El gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas. Esta semana estuvo en Puerto Curtiembre con el programa Un día de película.

Un ciclo de cine en escuelas rurales para aprender y crecer. El gobierno provincial, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa recorriendo localidades con distintas propuestas. Esta semana estuvo en Puerto Curtiembre con el programa Un día de película.

El objetivo es vivir una jornada creativa junto a los niños y docentes con una mirada federal y participativa.

 

Matete y Tereré, dos personajes de animación creados por el Iaaer, acompañaron a la comunidad educativa de la Escuela Rural N°37 Estanislao Soler, de Puerto Curtiembre, a cargo del director Fermín Montorfano.

 

En esta ocasión, se compartieron cortos de animación nacionales y latinoamericanos con estudiantes de 1° a 6° grado. En la jornada también se trabajó con el material didáctico -elaborado por el Iaaer- donde Matete y Tereré (en formato audiovisual), presentan y acompañan las actividades que se realizan en la grupalidad.

 

Los estudiantes pudieron experimentar el reconocimiento de los sonidos del lugar, utilizando micrófono y grabador de audio; y se dialogó sobre la importancia de la sonoridad en las producciones audiovisuales.

 

También seleccionaron secuencias de los cortos para ilustrarlas y de esta manera se intercambió sobre cómo se hace una película y cómo se cuenta una historia.

Temas:

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