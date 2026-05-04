Wanda Nara reveló los problemas que tiene como millonaria y estalló la polémica

Explosión en las redes sociales por los dichos de Wanda Nara sobre su lujosa vida y causó furor con sus "problemas de millonaria". “Viajar ya es para pocos”, dijo la mediática. Todos los detalles.
En medio de las repercusiones por el lanzamiento de su propia serie vertical junto a Maxi López, Wanda Nara causó furor con sus "problemas de millonaria".
Divertida, Wanda Nara participó del segmento de Sebastián Wainraich donde gente con alto nivel adquisitivo revela sus dificultades más insólitas.
"La verdad es que yo nunca viajé en economy. No voy a inventar algo que no me pasó", dijo cuando le preguntaron por sus viajes por el mundo y confesó que la primera vez que lo hizo fue a Rusia invitada por Maxi López.
Si bien admitió que siempre tuvo asientos de primera clase, sus hijos sí han viajado y siguen haciéndolo en economy."Viajar ya es para pocos y hay que valorarlo", sostuvo.
Wanda Nara arrancó a grabar su película
Wanda Nara tendrá su debut en la gran pantalla en "¿Querés ser mi hijo?“, una historia llena de romance y giros inesperados en la que interpretará a Lucía una mujer de 40 años que tiene que empezar de nuevo cuando descubre la infidelidad de su pareja.
Lucía deberá volver a su departamento de soltera donde conocerá a su vecino de 23 años que le propondrá un insólito plan que terminará de la forma más explosiva e inesperada, publicó Uno Mendoza.
En las redes, ya están circulando imágenes del back de la grabación donde se va a Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, el galán de la historia, con quien Wanda habría tenido un fugaz romance meses atrás.