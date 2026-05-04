 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

AFA confirmó el día y sede para la final del Torneo Apertura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

4 de Mayo de 2026
Estadio Kempes
Estadio Kempes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y reveló que la final se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.

 

Además, el día elegido para conocer al campeón del fútbol argentino tendrá lugar el domingo 24 de mayo.

 

En lo que respecta a los octavos de final, la AFA detalló que estos enfrentamiento se pondrán en marcha el sábado con los partidos de Independiente Rivadavia de Mendoza - Unión de Santa Fe, Talleres - Belgrano, Argentinos Juniors - Lanús y Boca - Huracán.

 

De todos estos enfrentamientos, el único que podría modificarse es el de Independiente Rivadavia y Unión, ya que el equipo santafesino todavía no tiene asegurado su lugar en los playoffs y tiene que esperar por los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba, que juegan este lunes sus respectivos partidos ante Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ambos en condición de visitante.

 

 

Los otros cuatro partidos de los octavos de final, que serán los de Estudiantes de La Plata -Racing, Rosario Central - Independiente, Vélez - Gimnasia y Esgrima La Plata y River - San Lorenzo, se disputarán el domingo.

 

Aún resta definir el horario de todos estos enfrentamientos que definirán a los clasificados a cuartos de final.

 

A su vez, el ente madre del futbol argentino detalló que "los equipos vencedores que jugaron el sábado, disputarán los partidos de cuartos de final el día martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir".

Temas:

Kempes Fútbol Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso