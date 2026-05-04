Boca definió la lista de jugadores para enfrentar a Barcelona de Ecuador con una baja importante

Boca ya tiene definida la lista de convocados para el partido de este martes ante Barcelona de Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro será clave para las aspiraciones del equipo argentino en el certamen continental.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda visitará el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo desde las 21, con la intención de sumar un resultado que lo deje bien posicionado de cara a la recta final de la fase de grupos.

Según se informó, el entrenador confirmó la nómina de futbolistas con una ausencia destacada en la ofensiva, lo que obliga a replantear variantes para el armado del equipo.

Una baja importante en el ataque

En la lista de Boca no figura el delantero Adam Bareiro, quien fue expulsado por doble amonestación en el partido anterior ante Cruzeiro y deberá cumplir una fecha de suspensión.

La ausencia del atacante implica un desafío para el cuerpo técnico, que deberá definir su reemplazo en un sector clave del campo. Entre las opciones aparecen Milton Giménez y Exequiel Zeballos, quienes podrían ocupar ese lugar en el equipo titular.

También se analiza la posibilidad de incluir a Alan Velasco, aunque su ingreso implicaría modificar el esquema táctico previsto para el encuentro.

Boca no contará con Bareiro.

Un partido clave en el grupo

El equipo argentino llega a este compromiso en el segundo puesto del Grupo D, con dos victorias y una derrota en las primeras tres fechas. En su última presentación, cayó como visitante ante Cruzeiro, lo que interrumpió su racha positiva.

Por su parte, el conjunto ecuatoriano atraviesa un momento adverso en la competencia, ya que no ha logrado sumar puntos y necesita un triunfo para mantener chances de clasificación.

Un resultado favorable para Boca podría dejarlo en una posición ventajosa de cara a los últimos encuentros, que disputará como local.

Lista de convocados de Úbeda.

Regresos y posibles variantes

Dentro de la lista de convocados, se destaca el regreso del arquero Fernando Rodríguez, quien vuelve a ser considerado tras haber integrado la delegación en la fecha anterior.

En cuanto a la posible formación, el equipo podría alinear a Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda en el mediocampo; y una dupla ofensiva que se definirá entre Miguel Merentiel, Milton Giménez o Exequiel Zeballos.