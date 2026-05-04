Impulsan talleres gratuitos de cumbia y buscan autorización municipal para sostenerlos

REDACCIÓN ELONCE
“Domingos cumbieros” es una propuesta abierta y gratuita que se realiza en plaza Mujeres Entrerrianas y convoca a familias de distintas localidades, supo Elonce. Los impulsores de la iniciativa buscan consolidarla como actividad cultural y turística, pero requieren de la autorización municipal.
Una propuesta cultural basada en la cumbia santafesina comenzó a consolidarse como un espacio de encuentro en plazas de la ciudad, donde vecinos se reúnen para bailar, aprender y compartir una actividad gratuita. El proyecto, denominado “Domingos Cumbieros”, es impulsado por el taller Pasión de Cumbia y apunta a sostenerse en el tiempo con el acompañamiento del municipio de Paraná.
La iniciativa es coordinada por Sonia Martínez y el profesor Ariel “Chino” Godoy, quienes explicaron a Elonce que el objetivo es ofrecer una alternativa recreativa accesible para todas las edades. “La propuesta consiste en hacer un domingo diferente, en un espacio libre y gratuito donde los vecinos puedan disfrutar, aprender y compartir”, señalaron.
Un espacio abierto para toda la comunidad
Las clases se desarrollaron en distintos puntos, entre ellos la Plaza Linares Cardozo, y también se replicaron en Colonia Avellaneda. La convocatoria reunió a vecinos de diferentes edades y provenientes de distintos barrios, lo que generó una creciente repercusión en redes sociales y en la comunidad.
Según explicaron los organizadores, la ubicación en Plaza Mujeres Entrerrianas favorece la accesibilidad, ya que permite la llegada de personas de distintas zonas, incluso desde localidades cercanas. Además, remarcaron que no es necesario contar con experiencia previa para participar.
“Se puede venir a bailar, mirar o escuchar. Es un espacio abierto para todos, donde lo importante es compartir y pasar un buen momento”, indicaron.
Identidad local y formación cultural
El proyecto toma como base la cumbia santafesina, pero busca imprimirle una identidad propia "con sangre paranaense". Los impulsores destacaron que se formaron con referentes del género y que trasladaron ese conocimiento a la ciudad, adaptándolo a la cultura local.
En ese sentido, remarcaron que la iniciativa no solo promueve el baile, sino también la difusión de la música y la cultura popular. Incluso, en algunas jornadas participaron artistas locales que sumaron shows en vivo.
Impacto social y emocional
Los organizadores destacaron el impacto positivo de la actividad en quienes participan. Señalaron que muchas personas encuentran en el baile un espacio de contención y recreación.
“Hay gente que viene con situaciones difíciles y durante ese tiempo logra desconectarse y disfrutar. Queremos transmitir alegría y generar un espacio donde todos puedan sentirse bien”, expresaron.
Además, indicaron que el proyecto busca fortalecer el vínculo comunitario y ofrecer una alternativa gratuita en un contexto económico complejo.
Expectativa por la continuidad
Los impulsores del espacio señalaron que presentaron la propuesta ante el municipio de Paraná y esperan contar con la autorización para sostener las jornadas de manera regular.
En ese marco, plantearon que la iniciativa podría consolidarse también como una propuesta turística, al convocar a visitantes que se acercan a las plazas durante los fines de semana.
Mientras tanto, continúan promoviendo la participación y convocando a vecinos a sumarse a los encuentros, con la expectativa de que “Domingos cumbieros” pueda consolidarse como un espacio cultural permanente en la ciudad.