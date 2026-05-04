De dónde y quiénes eran los médicos muertos tras choque en Buenos Aires: tragedia al regreso de una fiesta

Este domingo que pasó quedó marcado a fuego por un desastre vial que enlutó tanto a la comunidad médica como a toda la provincia de Buenos Aires. Es que cuatro médicos perdieron la vida a raíz de un brutal accidente frontal en la Ruta Provincial 76, cuando regresaban de una fiesta en Tornquist.

En el accidente que terminó en tragedia, otras tres personas resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas de urgencia tras el siniestro.

El trágico accidente tuvo lugar en el kilómetro 227 de la mencionada ruta, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, en el sector conocido popularmente como "Abra de la Ventana".

Las víctimas fatales tras el choque formaban parte de un grupo de cinco amigos y colegas que viajaban a bordo de un auto Citroën C3, regresando de disfrutar de una fiesta en la localidad de Tornquist, cuando la tragedia se cruzó sorpresivamente en su camino.

Accidente en Tornquist: de dónde eran los médicos fallecidos

Tras el extenso y doloroso operativo de los servicios de emergencia en la ruta, se logró identificar oficialmente a las víctimas.

Se reveló entonces que todos los médicos fallecidos eran oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. La extrema violencia del impacto hizo que tres de ellos perdieran la vida en el acto, mientras que un cuarto pasajero falleció horas más tarde. Las identidades confirmadas son:

Laura Camila Díaz Sandoval (26 años): joven médica oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Falleció de manera instantánea en el lugar del accidente.

María de los Milagros Chirinos (28 años): profesional residente del barrio porteño de Caballito. Murió en el acto.

Talía Araceli Mansilla (29 años): médica oriunda de la localidad bonaerense de Lanús. También perdió la vida de forma inmediata tras la colisión.

Ezequiel Agustín Quaglio (31 años): oriundo de Caballito. Sobrevivió al impacto inicial y fue rescatado con vida, pero lamentablemente falleció poco después en el Hospital Municipal de Tornquist debido a la gravedad de sus heridas.

El único sobreviviente de este grupo fue el conductor del vehículo, Juan Ignacio Daulerio (28 años), también radicado en CABA, quien se encuentra fuera de peligro.

El estado de los sobrevivientes del accidente

A pesar de las consecuencias fatales del choque, tres personas lograron sobrevivir, fueron estabilizadas y se encuentran fuera de peligro, con lesiones de distinta consideración:

Juan Ignacio Daulerio (28 años): conductor del auto Citroën C3, oriundo de CABA, y único sobreviviente del grupo de médicos.

Alejandro Daniel Prezzi (47 años): quien iba al mando del Ford Focus.

Griselda Buchanan (47 años): acompañante en el vehículo de la pareja de Olavarría.

Todos ellos fueron derivados de urgencia al Hospital Municipal de Tornquist, centro neurálgico del operativo que involucró a dotaciones de bomberos voluntarios, personal policial de la jurisdicción y ambulancias de toda la región.

Accidente en Tornquist: cómo fue el accidente

Los peritajes iniciales realizados por las autoridades en la zona de la tragedia indican que el siniestro se desencadenó en una curva sumamente cerrada y peligrosa de la ruta serrana.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, señala que el conductor del auto Citroën C3 mordió la banquina en pleno trayecto.

En un intento desesperado por corregir el rumbo del vehículo con un brusco "volantazo", el conductor perdió por completo el dominio de la dirección y el auto se cruzó de carril, provocando un terrible choque, ya que en ese preciso instante, de frente venía un Ford Focus ocupado por una pareja oriunda de Olavarría –Alejandro Daniel Prezzi y Griselda Buchanan, ambos de 47 años, quienes sobrevivieron– que se dirigía a la zona para pasar sus vacaciones.

El impacto frontal fue inevitable y devastador. La inercia y la brutal fuerza de la colisión provocaron que el auto Citroën saliera despedido hacia un canal adyacente, terminando su descontrolado recorrido al chocar de lleno contra una sólida pared de roca.