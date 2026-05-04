Favio Vides realizará audiciones para bailarines que deseen sumarse a sus espectáculos de este año

REDACCIÓN ELONCE
El referente y productor teatral de Paraná, Favio Vides, anunció que realizará audiciones para bailarines y bailarinas, con el objetivo de conformar el cuerpo de baile de sus espectáculos y eventos previstos para este año, supo Elonce.
El referente y productor teatral de Paraná, Favio Vides, anunció que realizará audiciones para bailarines y bailarinas, con el objetivo de conformar el cuerpo de baile de sus espectáculos y eventos previstos para este año.
“Las audiciones serán este martes para bailarines y bailarinas que quieran formar parte de los espectáculos que tengo en este año y también de varios eventos como cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño. Hay muchos eventos que surgen”, explicó Vides a Elonce.
La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años y se llevará a cabo en Espacio Cultural Jai, ubicado en calle Gualeguaychú 18, desde las 19 horas. Según detalló, no solo se trata de una oportunidad artística, sino también laboral: “Lo que necesito es formar el cuerpo de baile estable, responsable”.
En ese sentido, hizo hincapié en un aspecto clave para quienes deseen participar: “Para cualquier trabajo, para cualquier actividad hay que tener disciplina”, remarcó, destacando que la asistencia y el compromiso serán fundamentales durante los ensayos. “Hay cosas que yo puedo negociar, pero necesito que la gente esté”, agregó.
Respecto a la modalidad de la audición, indicó que se realizará un registro previo de los participantes y una evaluación práctica. “Se llena una planilla para poner el nombre, el teléfono, para tener un contacto y sus posibilidades horarias”, señaló. Además, explicó que “se hace una entrada en calor para que nadie salga lastimado y empezar a conocernos coreográficamente”.
Sobre los estilos buscados para esta temporada, Vides adelantó que habrá una renovación en la propuesta artística. “El ritmo que se va a usar este año en este espectáculo es jazz, jazz lyrical, música disco”, precisó. No obstante, aclaró: “No significa que no puedan venir bailarines de otros géneros, sí que se puedan adaptar a este género que estoy buscando”.
También recordó que en temporadas anteriores se trabajó con otros ritmos: “Salsa, bachata, merengue, lo hicimos el año pasado. Entonces, para abrir el telón con una propuesta nueva, no vamos a usar en el escenario estos ritmos este año”.
El proyecto no se limita a espectáculos para adultos, ya que también incluye propuestas infantiles y animaciones para eventos sociales. “Hay trabajo para hacer”, aseguró, mencionando desde musicales infantiles hasta presentaciones en celebraciones como fiestas de 15.
Además, Vides confirmó que continúan las clases de comedia musical para niños y niñas. “Están las clases de comedia musical para niños desde 5 años en adelante, todo lo que es escuela primaria también”, indicó, detallando que las actividades se desarrollan en el mismo espacio cultural.
Por último, aclaró que la audición es totalmente gratuita: “Es una audición para que ese bailarín, esa bailarina, el día de mañana en los eventos o en los espectáculos pueda cobrar su dinero por bailar”. Elonce.com