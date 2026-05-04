Confirmaron la fecha del juicio contra el “Pity” Álvarez por homicidio: tendrá 11 audiencias

El juicio oral y público contra el músico Cristian “Pity” Álvarez por un homicidio cometido en julio de 2018 comenzará finalmente el próximo 10 de agosto, luego de varios años de demoras judiciales vinculadas al estado de salud del imputado. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, que definió un total de 11 audiencias distribuidas entre agosto y septiembre de 2026.

La causa investiga el hecho ocurrido en el barrio Samoré de Villa Lugano, donde el ex líder de Viejas Locas está acusado de haber asesinado a un hombre identificado como Cristian Díaz. El episodio, que conmocionó al ambiente artístico y a la opinión pública en 2018, llegará ahora a instancia de debate oral con la presencia del imputado, quien tiene actualmente 53 años.

Según informó el sitio Fiscales, el tribunal reanudó el proceso tras evaluar nuevas pericias médicas y resolvió además prohibirle la salida del país al músico. En la resolución judicial de 15 páginas se detalló la organización del juicio con fechas previstas para los días 10, 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y 2, 7, 9 y 14 de septiembre.

Reactivación del proceso judicial

Hasta el momento, el avance del juicio había permanecido frenado debido a un informe médico de 2021 que indicaba que el cantante no estaba en condiciones de afrontar el proceso judicial. Sin embargo, en 2025 el tribunal ordenó nuevos estudios para determinar si su situación había cambiado.

El Cuerpo Médico Forense revisó nuevamente al acusado y concluyó que, si bien presenta un “trastorno cognitivo leve”, su estado actual no le impide participar del juicio ni ejercer su derecho a defensa. Este resultado fue clave para destrabar la causa y avanzar hacia la instancia oral.

Expectativa ante el inicio del juicio

Con el calendario ya establecido, se espera que durante las audiencias declaren testigos, peritos y se expongan las pruebas reunidas durante la investigación. El debate oral permitirá reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad del acusado.

El inicio del juicio marca un punto de inflexión en una causa que estuvo paralizada durante años y que ahora se encamina hacia una definición judicial.