La Feria Internacional del Libro se vive con la voz de sus visitantes: lo más buscado en el stand de Entre Ríos

La Feria Internacional del Libro continúa siendo uno de los eventos culturales más convocantes del país, y en su edición número 50, las voces del público toman protagonismo. Desde estudiantes hasta docentes y familias, miles de personas recorren los pabellones en busca de nuevas lecturas, experiencias interactivas y el reencuentro con el libro en papel.

Un grupo de estudiantes provenientes de Luján compartió con Elonce su entusiasmo por la visita: “Es la primera vez que venimos, todo el curso juntos. Está bueno poder participar de esta feria de los libros. Estamos recorriendo cada stand y nos vamos llevando algunas cositas”. Además, destacaron su paso por el espacio dedicado a Jorge Luis Borges: “Estuvimos por el laberinto de Borges, leyendo ‘El jardín de senderos que se bifurcan’, y ahora cada uno está buscando el género que le guste”.

En la misma línea, otro de los estudiantes valoró el impacto de la experiencia: “Es una linda experiencia, somos de sexto y quinto y vinimos entre los dos cursos. Salimos un rato de la pantalla y nos metemos en los libros”.

Lectores de todas las edades y rincones del país

La diversidad del público es una de las marcas distintivas de la Feria Internacional del Libro. Visitantes de distintas provincias llegan cada año con intereses variados. Un grupo de docentes de Buenos Aires expresó: “Buscamos novedades. Recién llegamos, estamos mirando”.

Recorrido por la Feria Internacional del Libro en La Rural

También hubo espacio para el entusiasmo de los más jóvenes. Un grupo de chicas contó entre risas: “Vinimos a ver qué encontramos, a salir un poco del celular”. En cuanto a sus preferencias, señalaron: “A mí me gusta misterio”, “A mí terror”, “Y a mí acción”. La variedad de géneros refleja la amplitud de la oferta editorial presente en la feria.

El recorrido también invita a descubrir nuevas propuestas, desde libros hasta juegos vinculados a la literatura regional. En ese sentido, la presencia de provincias como Entre Ríos genera curiosidad entre los visitantes, que se acercan a conocer autores y producciones locales.

Lo más elegido del stand de Entre Ríos

Dentro de la Feria Internacional del Libro, el stand de Entre Ríos se posiciona como uno de los espacios más visitados por quienes buscan literatura regional y nuevas propuestas culturales. Entre los autores más consultados aparece Juan L. Ortiz, una figura central de la poesía entrerriana que continúa despertando interés en nuevas generaciones de lectores.

Además de sus obras, también se destacan libros de autores contemporáneos y propuestas innovadoras como juegos literarios inspirados en la cultura del litoral y la inmigración, que captan la atención tanto de jóvenes como de adultos.

La variedad de títulos y géneros disponibles permite que cada visitante encuentre una puerta de entrada distinta al universo cultural de la provincia, consolidando su presencia en esta vidriera nacional e internacional.

Experiencias inmersivas y homenajes literarios

Uno de los espacios más destacados de esta edición es el laberinto dedicado a Jorge Luis Borges, una propuesta inmersiva que invita a los visitantes a adentrarse en su universo literario. Bajo la consigna “del laberinto se sale leyendo”, grandes y chicos recorren una instalación que combina lectura, imágenes y sonido.

Allí, algunos visitantes viven la experiencia con sorpresa y emoción, mientras descubren fragmentos de sus obras más emblemáticas. “Está muy bueno, es una forma distinta de acercarse a la literatura”, comentaban mientras transitaban el espacio.

Además, desde la organización destacan el creciente interés de los jóvenes: cada vez más lectores se acercan a la feria, participan de actividades y adquieren libros, desafiando la idea de que el formato digital ha desplazado al papel.

Una celebración cultural que sigue creciendo

En el marco de sus 50 años, la Feria Internacional del Libro reafirma su importancia como punto de encuentro entre autores, lectores y culturas. Los testimonios recogidos muestran no solo el entusiasmo del público, sino también la vigencia del libro como herramienta de conocimiento y disfrute.

Entre pasillos colmados, stands repletos y propuestas innovadoras, la feria continúa sorprendiendo y consolidándose como una verdadera fiesta de la cultura. Una experiencia que, como dicen muchos de sus visitantes, invita a desconectarse de las pantallas para volver a las páginas.