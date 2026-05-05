"Puerta del Infierno": el icónico cráter de gas en Turkmenistán comienza a apagarse

La Puerta del Infierno, el famoso cráter de gas en llamas de Turkmenistán, muestra una notable disminución de su actividad tras más de 50 años ardiendo en el desierto.
La Puerta del Infierno, el emblemático cráter de gas natural en llamas ubicado en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, está mostrando señales claras de debilitamiento tras décadas de combustión continua. Imágenes satelitales recientes revelan que la intensidad del fuego ha disminuido de forma significativa, generando incertidumbre entre científicos y autoridades sobre el impacto ambiental del fenómeno.
Conocido oficialmente como el cráter de Darvaza, este sitio se originó en la época soviética cuando una perforación exploratoria en busca de petróleo provocó el colapso del terreno. Para evitar la liberación de gases tóxicos, los geólogos decidieron prender fuego al cráter, esperando que las llamas se extinguieran en pocas semanas. Sin embargo, el incendio ha persistido por más de medio siglo.
A lo largo del tiempo, la “Puerta del Infierno” se convirtió en una de las atracciones más peculiares del mundo, atrayendo a turistas, científicos y exploradores que buscan observar este pozo de fuego activo en medio del desierto.
Disminución del fuego y señales satelitales
Los últimos análisis realizados mediante imágenes infrarrojas indican que la actividad del cráter ha disminuido más de un 75% en los últimos tres años. Este descenso ha sido documentado por empresas especializadas en monitoreo de emisiones, que observan una reducción progresiva de la intensidad térmica.
Según especialistas, las llamas podrían haber comenzado a debilitarse incluso antes de las recientes perforaciones realizadas por el gobierno turcomano en 2024, destinadas a capturar gas natural y reducir la combustión. Sin embargo, no existe consenso sobre las causas exactas de esta disminución, señaló La Nación.
El gobierno de Turkmenistán ha expresado en varias ocasiones su intención de apagar el cráter debido a preocupaciones ambientales y sanitarias, aunque hasta ahora el fenómeno se ha mantenido activo de forma intermitente.
Emisiones de metano y debate ambiental
Más allá del aspecto visual, la Puerta del Infierno también representa un foco importante de emisiones de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono en el corto plazo. Estudios recientes estiman que el cráter liberó entre 1.300 y 1.960 kilos de metano por hora en los últimos años.
Este tipo de emisiones sitúa a Turkmenistán entre los países con mayores niveles de liberación de metano a nivel global, según organismos internacionales especializados en energía y clima. Sin embargo, parte del gas es quemado en el proceso, lo que transforma el metano en dióxido de carbono, reduciendo parcialmente su impacto climático inmediato.
Aun así, los expertos advierten que la situación es compleja y que la disminución del fuego no necesariamente implica una mejora ambiental significativa, ya que las filtraciones de gas continúan activas en la zona.
Un atractivo turístico en transformación
A pesar de su ubicación remota y las restricciones de ingreso al país, la Puerta del Infierno sigue siendo un destino de interés para viajeros aventureros. Ubicada a varias horas de la capital Ashgabat, el cráter permite a los visitantes sentir de cerca el calor de las llamas y observar un fenómeno geológico único en el mundo.
Guías turísticos que han visitado el sitio en múltiples ocasiones señalan que, aunque el fuego ha perdido intensidad, el espectáculo sigue siendo impactante. En algunos puntos, incluso es posible percibir nuevas grietas por donde escapa el gas natural.
Mientras el cráter atraviesa esta etapa de transición, científicos y autoridades continúan monitoreando su evolución, en un intento por determinar si la legendaria Puerta del Infierno finalmente se extinguirá o si seguirá ardiendo como lo ha hecho durante más de cinco décadas.