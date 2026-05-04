Desafío de innovación: comienza una nueva edición en la UNER

REDACCIÓN ELONCE
El Desafío de innovación de la UNER comienza el 7 de mayo con nuevas instancias de participación para estudiantes de toda la provincia y una agenda de actividades que se extenderá hasta septiembre.
El desafío de innovación impulsado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) vuelve a ponerse en marcha con una nueva edición que comenzará el próximo 7 de mayo. La propuesta, destinada a estudiantes de distintas universidades, busca fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo de proyectos con impacto en el ecosistema emprendedor de la provincia.
En el programa “El Magazine de la Metro”, que se emite todos los lunes por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, la secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de la UNER, Alejandra Morales, brindó detalles sobre el inicio de la convocatoria y las primeras instancias del proceso. “Tenemos distintas instancias de participación. Para los estudiantes de todas las universidades, tienen tiempo hasta el miércoles para inscribirse y participar ese miércoles mismo. Ahí empezaríamos con el primer taller que tiene que ver con la formación de equipos, que lo vamos a realizar de forma virtual en la Universidad Católica de Paraná. Sería el lanzamiento del desafío”, indicó.
Inicio del proceso y etapas de formación
La funcionaria explicó que el programa contará con una serie de actividades escalonadas, en su mayoría virtuales, que permitirán la participación de estudiantes de distintos puntos de la provincia. “A partir de ahí, empiezan una serie de actividades –la mayoría virtuales- para que puedan participar de distintos lugares de la provincia hasta llegar a la final que es el 3 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones”, declaró Morales.
Este esquema busca garantizar la inclusión de participantes de diversas localidades, promoviendo la articulación entre universidades, instituciones y el sector productivo en un entorno de innovación abierta.
Experiencias previas y ecosistema emprendedor
Durante la entrevista, Morales también se refirió al cierre de la edición anterior del programa, que permitió consolidar equipos y proyectos en desarrollo. “Tenía que ver con el cierre del desafío 2025, el cual consistió en una competencia en el cual también tuvieron talleres, se llegó a la instancia de septiembre del año pasado, donde tuvieron que fichar ante un jurado el nombre del ecosistema emprendedor y después tuvieron sus premios los tres primeros ganadores. Viajó uno de cada equipo a un Congreso en Roma, además de la etapa de preincubación y de trabajo de coworking que tienen en el Mirador TEC. La semana pasada hicimos el networking para cerrar lo que es la preincubación y los talleres que estuvimos trabajando durante este año junto con las empresas e instituciones. Ahí lanzamos el Desafío 2026”.
Estas experiencias previas funcionan como base para la nueva edición, que busca ampliar la participación y fortalecer el vínculo entre formación académica y desarrollo emprendedor.
Formación emprendedora y participación estudiantil
El programa no solo apunta a la creación de proyectos, sino también al desarrollo de una mentalidad emprendedora en los estudiantes. “Nosotros tratamos de impulsar que tiene que ver con una actitud, donde uno puede serlo formando su propia unidad de negocio y teniendo su empresa, o puede ser emprendedor en relación de dependencia”, profundizó Morales durante la entrevista.
Este enfoque busca ampliar la idea tradicional de emprendimiento, integrándola tanto al ámbito independiente como al profesional dentro de organizaciones existentes.
Inscripción y próximas actividades
Actualmente, ya hay alrededor de 130 inscriptos en toda la provincia de Entre Ríos, lo que refleja el interés creciente por este tipo de iniciativas. “La idea el jueves es presentarles el Desafío a los chicos y que puedan armar sus equipos. Allí empezaríamos con las capacitaciones a partir del 18”, sostuvo la secretaria de Vinculación Tecnológica.
Con el inicio programado para el 7 de mayo, el desafío de innovación de la UNER se consolida como una de las propuestas académicas y formativas más importantes de la región, articulando educación, tecnología y desarrollo emprendedor en un mismo espacio de trabajo colaborativo.