"Fue más que soñado el gol que me tocó hacer", afirmó Rueda tras la victoria de Patronato

REDACCIÓN ELONCE
Maximiliano Rueda fue una de las figuras en la victoria de Patronato ante Nueva Chicago, autor de un gol clave y protagonista en el buen momento del equipo en la Primera Nacional.
Maximiliano Rueda fue uno de los artífices de la victoria de Patronato 2-1 sobre Nueva Chicago, en el marco de la fecha 12 de la Zona B de la Primera Nacional. El lateral derecho marcó el primer gol del partido y participó activamente en la jugada del segundo tanto, consolidándose como una de las figuras del encuentro y pieza clave en la racha positiva del equipo.
El triunfo significó mucho más que tres puntos para el conjunto entrerriano, que atraviesa una seguidilla de cuatro partidos sin derrotas. En ese contexto, el rendimiento colectivo y la confianza en crecimiento comienzan a darle aire a un equipo que necesitaba hacerse fuerte en condición de local.
Tras el partido, Rueda analizó el momento del equipo y el valor del triunfo ante su gente. “Necesitábamos ganar de local y fueron más que tres puntos. Me quedo con el esfuerzo que hizo todo el equipo y que entraron y lo hicieron muy bien. Estoy muy contento con que pudimos dar un triunfo a la gente”, sostuvo en primer lugar.
El gol y la confianza recuperada
El lateral derecho también se refirió a su conquista, que abrió el marcador y marcó un punto de inflexión en el partido. “Estoy muy contento y fue más que soñado el gol que me tocó hacer. Siempre me quedan esas jugadas, pero siempre la agarraba mal o no tenía la confianza. El otro día le pegué con toda la fe y cuando vi que entraba ya salí a festejarlo”, afirmó.
El tanto significó un desahogo personal para el jugador, que venía buscando mayor confianza en sus remates. Además, recordó que no es la primera vez que convierte en el club, aunque sí una de las más significativas por el contexto del partido y el momento del equipo.
“En Patronato ya en el segundo gol mío. El otro fue cuando llegué a mediados de 2024, donde jugaba de volante. También fue una pelota que agarró de tres cuartos, entré con pelota dominada, le pegué con la zurda y entró”, señaló, al repasar su trayectoria goleadora en la institución.
El impacto del cambio de entrenador
Uno de los factores que influyó en la mejora del equipo fue la llegada de Marcelo Candia como director técnico. Rueda destacó el impacto del nuevo ciclo y el cambio de energía dentro del plantel tras una etapa complicada.
Tras el arribo del entrenador, el defensor expresó: “A nosotros nos vino bien porque estábamos tristes de que se había ido Forestello. Lamentablemente, no le encontró la vuelta nunca, pero el Chelo vino en un momento donde debíamos cambiar la imagen y nos impuso su impronta, su actitud, él conoce al club y a la gente de acá”.
En esa línea, agregó: “Sabía que tenía material para revertir la situación y creo que ese fue el puntapié para salir adelante y ahora se está viendo reflejado en el resultado y en la cancha”.
Confianza, trabajo y mejora colectiva
El propio Rueda también contó cuál fue el mensaje inicial del entrenador al plantel. “Sobre el consejo que le dio el DT, le dijo que ‘esté tranquilo, que me haga fuerte en mi posición y esa confianza que me da a mí y a mis compañeros fue lo fundamental’”, explicó.
El lateral reconoció que el equipo venía con una deuda importante en condición de local, algo que logró empezar a revertir en las últimas fechas. “Sabíamos que de local nosotros estábamos en deuda. Por ahí no veníamos teniendo el funcionamiento que la gente quiere y ahora enderezamos el barco, nos sentimos con más confianza y los resultados hacen que trabajemos más tranquilos”, reforzó.