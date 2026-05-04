Un informe de clubes deportivos barriales revela su rol social, desafíos, dificultades y abre una segunda etapa

Un proyecto sobre clubes barriales en Paraná fue presentado por estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UADER junto a la Liga Paranaense de Fútbol, en el marco de prácticas educativas territoriales que buscan analizar y fortalecer el rol social de los clubes de barrio.

Las estudiantes Marcela Muñoz y Elsa Sosa, del profesorado en Ciencias Sociales, explicaron a Elonce el sentido del trabajo: “Elegimos los clubes porque nos pareció muy interesante poder conocerlos y revisitar su realidad con otras miradas”.

El relevamiento incluyó entrevistas y recorridas por distintos clubes de la ciudad. “Cada club tiene un contexto especial, una población diferente. Fuimos conociendo su gestión, sus estructuras, su financiamiento y cómo se proyectan como institución”, detallaron.

Rol social y realidades complejas

Uno de los principales hallazgos del proyecto es el rol comunitario que cumplen estas instituciones. “Todos los clubes cumplen una función social muy importante y ninguno tiene financiamiento suficiente”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que los clubes funcionan como espacios de contención: “Más allá de lo deportivo, se transforman en espacios de cuidado donde se trabaja con las familias y se abordan problemáticas sociales”.

También advirtieron que esta tarea genera sobrecarga institucional: “Muchas veces eso implica soledad en la gestión, porque deben resolver múltiples situaciones sin suficientes recursos”.

Financiamiento y desafíos económicos

El aspecto económico aparece como uno de los puntos más críticos del informe. Según las estudiantes, muchas instituciones sostienen su actividad con recursos mínimos.

“Hay chicos que no pagan o familias que abonan una sola cuota para varios integrantes. Las cuotas no son elevadas, pero aun así no alcanzan para cubrir los gastos”, explicaron.

Esto abre el debate sobre el rol del Estado y la necesidad de políticas públicas que acompañen el sostenimiento de los clubes como espacios comunitarios fundamentales.

Diagnóstico universitario y segunda etapa del proyecto

El trabajo realizado corresponde a una primera fase de diagnóstico. “Nuestro grupo hizo un relevamiento inicial identificando problemáticas como violencia, bullying y nuevas tensiones sociales en los clubes”, señalaron.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto continuará con una segunda etapa de intervención. “Este es solo el primer grupo. De acá van a salir varios proyectos en los que se va a ver cómo ayudar a cada institución según su realidad”, explicaron.

Presentan un informe sobre la realidad, desafíos y proyección de clubes

La idea es que la universidad no solo observe, sino que también intervenga junto a los clubes para generar herramientas de gestión, organización y fortalecimiento institucional.

Impacto comunitario y continuidad del trabajo

El proyecto destaca el valor social de los clubes como espacios de integración barrial. “No solo participan niños y jóvenes, sino también familias y adultos mayores”, remarcaron.

Las estudiantes cerraron la experiencia con una mirada positiva: “Los clubes no solo forman deportistas, sino que sostienen la vida comunitaria”.