Presentaron un informe sobre clubes deportivos barriales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En el Club Don Bosco de Paraná, la Liga Paranaense de Fútbol y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER presentaron un informe sobre la situación de los clubes barriales y su impacto en el fortalecimiento del territorio.
En la sede del Club Don Bosco de la ciudad de Paraná se realizó la presentación de un informe sobre la realidad de los clubes barriales, impulsado por la Liga Paranaense de Fútbol junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. El estudio busca analizar la situación actual de estas instituciones y su rol en la construcción comunitaria.
El proyecto pone el foco en cómo los clubes no solo forman deportistas, sino que también cumplen un rol social central en los barrios.
El aporte académico y territorial de la UADER
Agustín Guillerón, secretario de Extensión Universitaria y Derechos Humanos, explicó el enfoque del trabajo: “Este es un proyecto que estamos iniciando en la facultad, un proyecto que tiene que ver con las prácticas educativas territoriales. La primera etapa consistió en hacer un diagnóstico de la situación de los clubes para luego orientar proyectos que puedan colaborar con lo evaluado”.
El informe analizó 11 clubes de la liga, con la participación de alrededor de 15 estudiantes. Guillerón detalló que el objetivo es construir propuestas tanto individuales como colectivas para fortalecer a cada institución.
Además, remarcó el rol social de estas organizaciones: “A pesar de todas las dificultades, los clubes siguen siendo un lugar de contención y de trabajo comunitario que muchas veces el Estado no alcanza a cubrir”.
El rol de la Liga Paranaense como articuladora
El vínculo con la Liga Paranaense de Fútbol fue clave para el desarrollo del proyecto. “Nos pareció importante porque la liga nos permitió el acceso a los clubes y una llegada directa, pensando también en un proyecto de colaboración”, explicó Guillerón.
La iniciativa permitió articular el trabajo académico con el territorio, facilitando el contacto con dirigentes, entrenadores y referentes barriales que participaron del proceso de diagnóstico.
El enfoque territorial busca consolidar una red de acompañamiento entre la universidad, la liga y los clubes.
Formación universitaria y compromiso social
El decano de la Facultad de Humanidades, Daniel Richard, destacó el valor pedagógico del proyecto: “Es un aporte muy importante a la formación de nuestros estudiantes poder realizar este tipo de experiencias con clubes y otras organizaciones”.
En el programa participaron estudiantes de psicología, acompañamiento terapéutico y profesorados, quienes se sumaron de manera voluntaria a las prácticas territoriales.
“Los estudiantes se anotan en estas propuestas dos veces al año y el año pasado participaron más de 1000 estudiantes. Esto fortalece el compromiso social de sus profesiones”, señaló Richard.
Clubes barriales como sostén comunitario
El informe deja en evidencia que los clubes barriales cumplen un rol que trasciende lo deportivo, funcionando como espacios de contención social, formación y encuentro comunitario en distintos puntos de la ciudad.
La articulación entre la universidad y la Liga Paranaense de Fútbol aparece como una herramienta clave para fortalecer estas instituciones, que continúan sosteniendo su trabajo cotidiano “a pulmón” y con fuerte impacto en el territorio.