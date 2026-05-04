Trump promete el regreso de los aranceles y desafía a la Corte de EE.UU: "Volverán y serán más altos"

Los aranceles de Trump vuelven a estar en el centro de la escena.

Los aranceles regresan al centro del debate económico en Estados Unidos tras las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que planea incrementarlos nuevamente. “Estos nuevos serán mucho más altos”, afirmó el mandatario, en referencia a los gravámenes aplicados a productos importados, reavivando la discusión sobre el rumbo del comercio internacional estadounidense.

Trump defendió su estrategia al sostener que los aranceles son una herramienta clave para proteger la industria nacional y el empleo. Según su visión, el país debe reducir su dependencia de bienes extranjeros para fortalecer su producción interna y recuperar sectores industriales estratégicos.

Tensión con la Corte Suprema y cuestionamientos legales

El anuncio presidencial se produce en medio de un conflicto institucional con la Corte Suprema, que había considerado ilegales ciertos esquemas arancelarios previos. A pesar de ese fallo, la administración sostiene que varios impuestos a la importación continúan vigentes, especialmente en rubros como el acero, el aluminio y el sector automotriz.

En este contexto, Trump criticó duramente la resolución judicial y cuestionó el impacto económico de la devolución de fondos recaudados. Sin embargo, reiteró que su gobierno seguirá impulsando políticas comerciales restrictivas como parte de su estrategia económica.

Foto: Archivo Elonce.

Industria automotriz y respaldo del sector empresarial

El presidente también apuntó contra la pérdida de competitividad de la industria automotriz estadounidense, mencionando especialmente el caso de Detroit. En su discurso, vinculó la deslocalización de fábricas con políticas comerciales anteriores que habrían favorecido la producción en el extranjero.

Durante una conferencia, el empresario Andrew Saville respaldó la política de aranceles y afirmó que “los expertos se equivocaron: funcionan”. Sus declaraciones fueron utilizadas por Trump como ejemplo del impacto positivo de las medidas proteccionistas en la generación de empleo.

Debate económico y frase del presidente

La estrategia arancelaria reabre el debate sobre sus efectos en la economía global, con posiciones enfrentadas entre quienes destacan la protección de la industria local y quienes advierten sobre posibles consecuencias inflacionarias y conflictos comerciales.

En ese marco, Trump reafirmó su postura con una frase contundente: “Los aranceles no son demasiado altos”, dejando en claro que su administración no solo mantendrá esta política, sino que podría profundizarla en el futuro cercano.