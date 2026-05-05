Abren inscripción para aspirantes a adopción en Entre Ríos: 72 niños buscan una familia que los adopte

REDACCIÓN ELONCE
Desde el Registro de Adoptantes confirmaron a Elonce una nueva convocatoria para inscribirse en mayo. Buscan ampliar la cantidad de interesados en adoptar a 72 niños y niñas y 41 adolescentes de entre 13 y 17 años que sueñan con vivir en un entorno familiar.
El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para quienes deseen inscribirse como familias adoptantes en la provincia. La inscripción comenzará en mayo con un encuentro informativo obligatorio y busca incorporar nuevos postulantes ante la creciente demanda de niños, niñas y adolescentes que esperan una familia.
La secretaria del organismo, María Silvana Spais, explicó a Elonce que el proceso iniciará con una instancia grupal en la ciudad de Villaguay. “Es un encuentro muy importante porque comenzamos a trabajar con las familias respecto de las particularidades de este proceso y la realidad de la adopción en la provincia y en el país para poder acompañarlos desde el inicio en la construcción de este proyecto adoptivo”, indicó.
Cómo será la inscripción
El encuentro informativo se realizará el 15 de mayo a las 14 y será requisito obligatorio para avanzar en el proceso. Quienes participen podrán completar la inscripción formal entre el 18 de mayo y el 2 de junio, presentando la documentación correspondiente.
Los interesados deberán preinscribirse a través de un formulario disponible en la web del Ministerio Público de la Defensa, donde se solicitarán datos básicos de contacto.
En cuanto a los requisitos, se informó que pueden inscribirse personas solteras, parejas casadas o en unión convivencial, sin distinción de sexo, tengan o no hijos. Además, deben acreditar residencia en la provincia con una antigüedad mínima de dos años, ingresos y antecedentes penales.
Desde el registro invitaron a las personas interesadas a participar del encuentro informativo para conocer en profundidad el proceso. “Recomendamos que se acerquen, que puedan sacarse dudas y evaluar si este proyecto es para ellos”, destacó la funcionaria.
La convocatoria representa una nueva oportunidad para fortalecer el sistema de adopción y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar.
Crece la demanda de familias
Actualmente, el RUAER busca familias para 72 niños y niñas y 41 adolescentes de entre 13 y 17 años. Según precisaron, más del 75% de ellos tiene 8 años o más, lo que representa uno de los principales desafíos para lograr su adopción.
También se destacó que muchos de los casos corresponden a grupos de hermanos o a niños con situaciones de salud o discapacidad, lo que reduce las posibilidades de encontrar familias disponibles.
“Casi el 90% de las personas que se inscriben tiene disponibilidad para niños de hasta 3 años y sin problemas de salud”, explicó Spais, al remarcar la necesidad de ampliar los perfiles adoptivos.
Menos postulantes y contexto complejo
Desde el organismo señalaron que en los últimos años se registró una disminución en la cantidad de personas interesadas en adoptar. A la vez, advirtieron que el contexto socioeconómico influye en la decisión de iniciar este tipo de procesos. En paralelo, se observó un aumento en las declaraciones judiciales de adoptabilidad, muchas de ellas vinculadas a grupos familiares numerosos.
“Hemos observado este año un incremento en la cantidad de niños declarados en situación de adoptabilidad. En las últimas semanas, además, recibimos sentencias que involucran a grupos de hermanos, en algunos casos numerosos, de cinco o más integrantes. Se trata de niños con edades diversas y con situaciones de salud o vulnerabilidad complejas y heterogéneas”, indicó Spais a Elonce.