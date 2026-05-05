La RAE explicó cómo escribir “horas” y advirtió sobre errores frecuentes

La forma de escribir horas suele generar dudas y, en muchos casos, se utilizan expresiones incorrectas. Ante consultas frecuentes, la Real Academia Española (RAE) aclaró cuál es la manera adecuada de representar este término en contextos formales.

Desde el organismo lingüístico señalaron que no se trata de una abreviatura, como habitualmente se cree, sino de un símbolo que forma parte del Sistema Internacional de Unidades. Esta precisión implica un cambio en la forma en que se debe escribir correctamente.

De esta manera, el uso extendido de variantes como “hs” o “hrs” queda fuera de la norma recomendada para textos académicos, administrativos o profesionales.

El uso correcto según la RAE

De acuerdo con la RAE, la forma correcta de expresar las horas es mediante el símbolo “h”, que debe escribirse sin punto y sin variaciones para el plural.

Como ejemplo, indicaron que lo adecuado es escribir “20:00 h” o “7.30 h”, dejando siempre un espacio entre la cifra y el símbolo.

Además, explicaron que el separador entre la hora y los minutos puede ser tanto un punto como dos puntos, ya que ambas opciones son válidas dentro de la normativa.

RAE.

Errores frecuentes en la escritura

Uno de los errores más comunes es utilizar formas como “hs”, “hrs” o incluso “h.”, que no corresponden a la regla establecida por el sistema internacional.

Desde la RAE remarcaron que, al tratarse de un símbolo, no debe llevar punto ni modificarse en función del número. Es decir, la misma forma se utiliza tanto para singular como para plural.

Si bien en ámbitos informales, como mensajes o redes sociales, estas variantes pueden ser comprendidas, no son aceptadas en textos que requieren corrección normativa.

El rol de la RAE y las consultas

La Real Academia Española es la institución encargada de regular el uso del idioma en el mundo hispanohablante y de establecer criterios de corrección lingüística.

En ese marco, ofrece respuestas a dudas frecuentes a través de sus canales oficiales, donde los usuarios pueden realizar consultas vinculadas a la escritura y el uso del español.