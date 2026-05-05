Tres internos heridos en la cárcel de Concordia tras una pelea durante la noche

Un episodio de violencia se registró en la cárcel de Concordia durante la noche del domingo, cuando tres internos protagonizaron una pelea dentro de una de las celdas del establecimiento. Como consecuencia del enfrentamiento, los involucrados debieron recibir atención médica y fueron trasladados al hospital.

El hecho ocurrió pasadas las 23, según pudo confirmar un cronista de Diario Río Uruguay. Tras el altercado, el personal del penal intervino para controlar la situación y asistir a los heridos.

Los involucrados son dos jóvenes de 23 años y un hombre de 35, quienes presentaban distintas lesiones producto de la agresión.

Derivación al hospital y atención médica

Luego de una primera asistencia en el sector médico de la cárcel de Concordia, los tres internos fueron derivados al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más compleja.

En el caso del hombre de 35 años, presentaba heridas en ambas rodillas y un corte en el brazo derecho que requirió sutura. Tras la atención, recibió el alta médica, aunque continuará bajo observación.

Cárcel de Concordia.

Uno de los jóvenes de 23 años ingresó con traumatismo encéfalo craneano, un hematoma y un golpe en el lado izquierdo del rostro. Permanece en observación y no se descarta una eventual intervención quirúrgica.

Lesiones y estado de los involucrados

Por su parte, el otro joven de 23 años presentaba una herida cortopunzante en el sector izquierdo del tórax, presuntamente ocasionada con un elemento punzante. Tras recibir curaciones y puntos de sutura, también fue dado de alta.

Según la información recabada, no se registraron otros internos lesionados en el episodio ocurrido en la cárcel de Concordia.

Las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento son materia de investigación dentro del ámbito penitenciario, mientras se evalúan las medidas correspondientes para evitar nuevos incidentes dentro del establecimiento.