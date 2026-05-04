Conductor ebrio chocó a tres ciclistas e incrustó la camioneta contra glorieta en avenida

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro ocurrió por la tarde en una avenida de San Salvador. Una mujer y una menor sufrieron lesiones leves. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia.
Un conductor ebrio chocó a ciclistas y terminó incrustando su camioneta contra una glorieta, en un siniestro ocurrido alrededor de las 19:15 en Avenida de Los Rusos, entre Sarmiento y Bernardino Horne, de la ciudad de San Salvador. En el hecho estuvieron involucradas una Ford F-100 y dos bicicletas.
Según informaron fuentes policiales, una mujer circulaba en bicicleta junto a sus dos hijas menores cuando, por causas que se investigan, la camioneta las impactó desde atrás, provocando que cayeran sobre la cinta asfáltica.
A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia que trasladó a las tres personas al hospital para su atención médica.
Lesiones y alcoholemia positiva
De acuerdo al parte médico, la madre y una de las menores presentaron lesiones de carácter leve, mientras que la otra niña no registró heridas. Todas fueron asistidas y quedaron fuera de peligro.
En tanto, personal de tránsito municipal realizó el control de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo de 1,46 gramos de alcohol por litro de sangre.
Además, se constató que el vehículo carecía de documentación obligatoria, por lo que fue retenido en el lugar.
Intervención judicial
En el procedimiento intervino personal policial de la sección Judiciales, el gabinete de Criminalística y agentes de tránsito municipal, bajo conocimiento del fiscal en turno.
Las autoridades avanzaron en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades del conductor involucrado en el siniestro vial.