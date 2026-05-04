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Devoción a la Virgen de Luján: avanza la novena patronal con procesiones, fe y tradición en Paraná

En el marco de la novena de la Virgen de Luján, la comunidad de Paraná participa de misas, procesiones y celebraciones que fortalecen la fe en honor a la patrona de la Argentina.

4 de Mayo de 2026
Continúan los festejos.
Continúan los festejos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

En el marco de la novena de la Virgen de Luján, la comunidad de Paraná participa de misas, procesiones y celebraciones que fortalecen la fe en honor a la patrona de la Argentina.

En el pórtico de la parroquia, se desarrolló una nueva jornada de la novena en honor a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, con la participación del padre Ricardo Vera, quien encabezó la misa y compartió con Elonce detalles de las actividades litúrgicas que se extenderán durante toda la semana.

En este día rezamos de un modo especial por los enfermos y por quienes los acompañan”, explicó el sacerdote, destacando además la importancia de los ministros de eucaristía que llevan la comunión a quienes no pueden asistir al templo.

 

Rituales, símbolos y tradición lujanera

 

Durante la celebración, el padre Vera también explicó el significado de una de las tradiciones más arraigadas: “En el santuario de Luján hay una lámpara tradicional y el aceite se reparte en las comunidades lujaneras para dar la bendición. No es magia, es la disposición del corazón ante la gracia de Dios”.

La novena incluye oraciones diarias con intenciones específicas vinculadas a la vida cotidiana de la comunidad. Según detalló el sacerdote, cada jornada está dedicada a distintas realidades sociales y espirituales que atraviesan a los fieles.

 

La vigilia y el cambio de manto

 

Uno de los momentos más esperados será la vigilia del jueves, que comenzará alrededor de las 20. “Vamos a salir caminando desde el colegio secundario con antorchas, en un camino de luz, para realizar el cambio de manto de la Virgen”, adelantó el padre Vera.

La actividad incluirá un recorrido simbólico y una celebración nocturna que se extenderá hasta la medianoche, con un espacio de encuentro comunitario antes de la misa central del día siguiente.

Procesión, misa y participación comunitaria

 

El viernes se realizará la misa central a las 16, seguida de una procesión con la imagen de la Virgen de Luján. Tradicionalmente, la ceremonia ha contado con la participación de bandas musicales, aunque este año se evaluó su realización dentro del templo.

Preparan la fiesta patronal de Nuestra Señora de Luján

La casa de María es un lugar de puertas abiertas para todos”, destacó el sacerdote, invitando a vecinos, instituciones educativas y fieles a sumarse a las actividades.

Fe popular y sentido de comunidad

 

La devoción a la Virgen de Luján reúne a miles de fieles en todo el país, muchos de los cuales participan de peregrinaciones y promesas de fe que incluyen largos recorridos a pie. Estas expresiones populares reflejan una tradición profundamente arraigada en la cultura religiosa argentina.

“La Virgen es la casa de mamá que nos presenta a Jesús todos los días”, expresó el padre Vera, al subrayar el sentido espiritual que moviliza a la comunidad durante la novena.

 

Las celebraciones continuarán diariamente con rezo del rosario a las 18:15 y misa a las 19, en un clima de fe, encuentro y participación comunitaria.

Temas:

fiesta patronal virgen del luján
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