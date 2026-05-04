Grave siniestro vial en Villaguay: motociclista sufrió fractura de cráneo tras caída en lomo de burro

El hombre de 41 años cayó tras perder el control de su moto en una intersección, en la ciudad de Villaguay. Fue trasladado inconsciente y derivado a otro hospital por la gravedad de las lesiones.
El motociclista sufrió fractura de cráneo tras protagonizar un siniestro vial ocurrido este lunes por la mañana en Villaguay. El hecho se registró alrededor de las 11:20 en la intersección de calles Paysandú y Savio, donde un hombre de 41 años circulaba en una moto Corven 110 cc.
Según informaron fuentes policiales, el conductor se desplazaba en sentido sur-norte cuando, por causas que se investigan, perdió la estabilidad al atravesar un lomo de burro y cayó violentamente sobre la cinta asfáltica.
Producto del impacto, el motociclista golpeó fuertemente su cabeza contra el pavimento, lo que generó una rápida intervención de los servicios de emergencia.
Estado de salud y traslado
Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Santa Rosa, donde los médicos diagnosticaron fractura de cráneo grave y traumatismo abdominal. El paciente ingresó inconsciente.
Debido a la complejidad del cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital Masvernat de Concordia para una posible intervención quirúrgica.
En el lugar del hecho trabajó personal de Comisaría Primera y División Policía Científica, que realizó las pericias para determinar las circunstancias del accidente.