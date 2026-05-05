Caso Maradona: declaran forenses y toxicólogos que analizaron su muerte

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este martes declararán los médicos forenses que realizaron la autopsia y los toxicólogos que llevaron adelante los estudios histopatológicos. La audiencia se desarrollará en los Tribunales de San Isidro.

Fuentes judiciales informaron que entre los testigos se encuentran los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, junto a los peritos de la Policía Bonaerense Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

Los especialistas ya habían expuesto anteriormente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, esta última apartada posteriormente del proceso.

Detalles de la autopsia y causa de muerte

Durante sus declaraciones previas, los forenses coincidieron en que el cuerpo presentaba signos como “espuma, livideces, abdomen tenso y edematizaciones”, lo que daba cuenta de un cuadro avanzado al momento del fallecimiento.

Además, señalaron que la muerte se habría producido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020. En el lugar donde se encontraba el exfutbolista, en Tigre, se hallaron elementos como botellas de agua con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos.

Casinelli indicó que la causa de muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, y añadió que se detectó una miocardiopatía dilatada. También remarcaron que “en todos los órganos había retención de líquido”.

Los acusados en la causa

Los peritos señalaron que en la vivienda no había aparatología médica y describieron el entorno en el que se encontraba Maradona al momento de su fallecimiento, en una habitación “tabicada y a oscuras”, donde yacía recostado boca arriba.

En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la coordinadora Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y Mariano Perroni.

Los siete enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.