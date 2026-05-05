 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Juicio por la muerte del ídolo

Caso Maradona: declaran forenses y toxicólogos que analizaron su muerte

Los profesionales que realizaron la autopsia y estudios complementarios brindarán testimonio en una audiencia clave del juicio en San Isidro por la muerte de Diego Maradona.

5 de Mayo de 2026
Audiencia clave en el caso Maradona
Audiencia clave en el caso Maradona

Los profesionales que realizaron la autopsia y estudios complementarios brindarán testimonio en una audiencia clave del juicio en San Isidro por la muerte de Diego Maradona.

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, este martes declararán los médicos forenses que realizaron la autopsia y los toxicólogos que llevaron adelante los estudios histopatológicos. La audiencia se desarrollará en los Tribunales de San Isidro.

 

Fuentes judiciales informaron que entre los testigos se encuentran los doctores Federico Martín Corasanitti y Carlos Mauricio Casinelli, junto a los peritos de la Policía Bonaerense Silvana De Piero, María Agustina Vayo, Sebastián Zabala y Ezequiel Ventossi.

 

Los especialistas ya habían expuesto anteriormente ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, esta última apartada posteriormente del proceso.

 

Detalles de la autopsia y causa de muerte

Durante sus declaraciones previas, los forenses coincidieron en que el cuerpo presentaba signos como “espuma, livideces, abdomen tenso y edematizaciones”, lo que daba cuenta de un cuadro avanzado al momento del fallecimiento.

Además, señalaron que la muerte se habría producido entre las 9 y las 12 del 25 de noviembre de 2020. En el lugar donde se encontraba el exfutbolista, en Tigre, se hallaron elementos como botellas de agua con sal, un inodoro portátil y ampollas de medicamentos.

 

Casinelli indicó que la causa de muerte fue un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”, y añadió que se detectó una miocardiopatía dilatada. También remarcaron que “en todos los órganos había retención de líquido”.

Los acusados en la causa

Los peritos señalaron que en la vivienda no había aparatología médica y describieron el entorno en el que se encontraba Maradona al momento de su fallecimiento, en una habitación “tabicada y a oscuras”, donde yacía recostado boca arriba.

 

En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la coordinadora Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y Mariano Perroni.

 

Los siete enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Temas:

Maradona Juicio autopsia forenses san isidro Diego Maradona causa judicial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso