Extienden el alerta por tormentas intensas y lluvias para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional renovó y extendió el alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos. Según el informe, se extiende el aviso para este martes por la tarde y noche, abarcando a gran parte del territorio provincial.

Las zonas alcanzadas incluyen los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay; así como Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. También se encuentran bajo alerta Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo al informe oficial, el nivel de alerta es amarillo, lo que implica la probabilidad de tormentas intensas con acumulados de precipitación que podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descartan valores superiores en forma localizada.

Lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

Además de las precipitaciones, se espera que los fenómenos estén acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y eventual caída de granizo en algunos sectores.

El organismo también indicó que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse hacia el jueves por la mañana, e hizo extensivo el alerta a toda la provincia de Entre Ríos.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Pronóstico en Paraná: lluvias y mejora del tiempo

Para hoy martes en Paraná, las temperaturas oscilarán entre 16 y 25 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas.

Para el miércoles, se esperan lluvias durante la madrugada y la mañana, con una mejora parcial hacia la tarde. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27.

El jueves, el SMN prevé nuevas tormentas y lluvias, con temperaturas entre 17 y 23 grados y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

A partir del viernes, el tiempo mejoraría, con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones y un marcado descenso de temperatura.