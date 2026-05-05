Boca visita a Barcelona en Guayaquil en un duelo clave para encaminar su clasificación

En un partido determinante para sus aspiraciones, Boca visitará este martes a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, en la ciudad de Guayaquil.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso con la intención de recuperar terreno tras la caída ante Cruzeiro en Brasil, resultado que frenó su arranque ideal en el certamen continental.

Hasta el momento, Boca suma seis puntos, al igual que sus principales competidores en la zona, lo que mantiene abierta la lucha por los dos lugares que otorgan el pase a los octavos de final.

Un partido que puede marcar el rumbo

El duelo en Ecuador adquiere relevancia en función del contexto del grupo. Mientras Barcelona aún no ha sumado unidades en tres presentaciones, el conjunto argentino busca consolidarse en la pelea por la clasificación.

En ese escenario, Boca intentará aprovechar la oportunidad para sumar como visitante y posicionarse de cara a los encuentros decisivos que deberá disputar en condición de local.

El entrenador mantendría la base titular que viene utilizando en el torneo internacional, luego de haber preservado a varios jugadores en el último compromiso del Torneo Apertura.

Posibles formaciones y cambios

Entre las variantes, se destaca el ingreso de Milton Giménez en lugar de Adam Bareiro, quien no estará disponible tras haber sido expulsado en el encuentro ante Cruzeiro.

De esta manera, Boca formaría con Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, Barcelona buscará sostener sus chances en la competencia, y formará de la siguiente manera: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Horario y transmisión

El encuentro entre Barcelona y Boca comenzará a las 21 y será televisado por Fox Sports, Telefe y la plataforma Disney+ Premium.

El árbitro del partido será el colombiano Carlos Betancur, con Nicolás Gallo a cargo del VAR.