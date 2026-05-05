Un gesto para destacar: hallaron una llave en el frente de un comercio y la dejaron en un lugar seguro

Desde un comercio destacaron el accionar de un grupo de chicos que encontró una llave olvidada en un freezer y decidió resguardarla. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y fue valorado como un ejemplo positivo.
Un grupo de adolescentes protagonizó un gesto solidario y digno de destacar en la ciudad de Concepción del Uruguay: encontraron una llave olvidada en el freezer del hielo de un comercio y decidieron dejarla en un lugar seguro.
El hecho fue destacado por los responsables del local, quienes expresaron públicamente su agradecimiento por la actitud.
Desde la despensa, ubicada en calle Juan Perón al 100 de La Histórica, señalaron que los jóvenes no ignoraron el hallazgo y optaron por actuar de manera responsable, resguardando la llave para facilitar su recuperación por parte del dueño. El accionar fue considerado como un ejemplo de valores en la vida cotidiana.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observó cómo los chicos pasan por el comercio que tiene el freezer de hielo, sobre la vereda. Uno de ellos se da cuenta que está la llave colocada y le avisa a sus amigos.
En ese momento, comienzan a buscar un lugar seguro donde dejar la llave con el objetivo de que pudiera ser localizada fácilmente y evitar que otras personas generan algún robo o daño. Finalmente miraron hacia la cámara y señalaron el sitio donde dejaron la llave.
Un ejemplo que invita a reflexionar
El gesto fue resaltado por los comerciantes, quienes remarcaron que este tipo de acciones reflejan que aún persisten conductas solidarias y honestas en la sociedad. “Un ejemplo que vale destacar”, indicaron al compartir lo ocurrido.
Asimismo, señalaron que, en un contexto donde predominan las urgencias y la rapidez, este tipo de hechos invita a detenerse y valorar los pequeños gestos que generan un impacto positivo en la comunidad.