El consejo de Lionel Messi a Franco Colapinto tras su encuentro en Miami

El encuentro entre Messi y el piloto Franco Colapinto durante el fin de semana del Gran Premio de Miami dejó distintas repercusiones, luego de que el capitán de la Selección argentina revelara detalles de la charla que mantuvieron en Estados Unidos.

La reunión se produjo en dos momentos: primero, durante un entrenamiento de Inter Miami, y luego en la previa de la carrera del domingo. Allí, ambos deportistas argentinos compartieron un espacio que había sido esperado por el joven corredor.

En diálogo con el programa televisivo conducido por Joaquín “Pollo” Álvarez, el futbolista contó cómo se dio el primer contacto. “No había tenido nunca contacto con él. Sí me había regalado un casco y tenía ganas de poder conocerlo algún día porque teníamos gente en común. Se dio, pudo pasar por el entrenamiento y nos pudimos conocer. Es un fenómeno”, expresó.

Un encuentro previo al Gran Premio

La visita de Colapinto al entrenamiento del Inter Miami se dio días antes del inicio de la actividad en el circuito estadounidense. En ese contexto, el piloto pudo conocer a Messi y también a Rodrigo De Paul, en un encuentro que se desarrolló de manera informal.

Según había contado el propio corredor en declaraciones previas, se trató de un momento especial. “Fue algo espectacular, un momento único. Era algo que había soñado desde hace mucho y nunca se había dado”, relató.

El contacto continuó durante el fin de semana de competencia, donde el joven argentino logró un séptimo puesto, su mejor resultado en la Fórmula 1.

Messi y Colapinto.

El consejo de Messi para la carrera de Colapinto

Más allá del encuentro, Messi también dejó un mensaje dirigido al piloto, enfocado en la exposición que implica competir en la máxima categoría del automovilismo.

“Él tiene que vivir su propia historia. Tiene que estar preparado para un montón de cosas, porque cuando estás expuesto, te vienen de todos lados”, señaló.

En esa línea, remarcó la importancia del entorno personal. “Sobre todo en los momentos malos, tiene que estar contenido y con su familia y su círculo. Eso es lo que te hace salir de momentos difíciles”, agregó.

Un vínculo que se fortalece

El intercambio entre ambos deportistas se dio en un contexto positivo para Colapinto, que atraviesa un momento destacado en su carrera deportiva.

El piloto argentino logró posicionarse entre los diez mejores en Miami, en una actuación que fue acompañada por su entorno cercano.