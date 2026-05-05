Adabel Guerrero confirmó su separación tras 17 años de relación: “No me sentía bien”

La actriz Adabel Guerrero confirmó públicamente su separación de Martín Lamela, con quien mantuvo una relación durante 17 años. La noticia fue comunicada a través de un mensaje en redes sociales, donde brindó detalles sobre el proceso que derivó en la ruptura.

En su publicación, la artista decidió referirse por primera vez a la situación personal luego de que trascendieran versiones sobre el final del vínculo. Allí, hizo hincapié en el respeto por la historia compartida y en el cuidado de su hija en común.

“A los medios de comunicación y a quienes me acompañan, siento que es importante compartir mi mirada”, expresó al inicio del comunicado.

Un proceso marcado por el desgaste

En su mensaje, Adabel Guerrero explicó que la decisión no fue repentina, sino que se trató de un proceso que se extendió en el tiempo. “Estuvimos en pareja durante 17 años, construyendo una vida y una familia que siempre va a ser lo más importante para ambos”, sostuvo.

Además, destacó el recorrido en común y el vínculo familiar. “Nuestra hija es y será siempre nuestra prioridad absoluta”, afirmó.

En relación a los motivos de la separación, señaló que existió un desgaste progresivo. “Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro”, indicó.

Adabel Guerrero.

El motivo personal detrás de la decisión

La actriz también hizo referencia a su proceso interno previo a la ruptura. “Durante años intentamos sostener y reconstruir el vínculo, pero tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”, expresó.

En ese sentido, agregó que atravesó un período de reflexión. “Necesité mucho tiempo de terapia e introspección para aceptar mi sentir y poder ser coherente conmigo misma”, explicó.

Para Adabel Guerrero, la separación representa una decisión pensada. “No fue algo impulsivo, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje”, sostuvo.

Un mensaje centrado en la familia

En el cierre del comunicado, la artista remarcó que, más allá del fin de la pareja, el vínculo familiar continúa. “Separarnos no implica dejar de ser una familia, sino encontrar una forma más sana y genuina”, afirmó.

También pidió respeto en este momento. “Hoy elijo transitar esto sin conflictos ni exposición innecesaria”, señaló.

Días antes, Martín Lamela había hecho pública la ruptura y había mencionado diferencias dentro de la pareja, en medio de versiones que circularon sobre la relación.