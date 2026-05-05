Concepción del Uruguay: menor intentó robar una consola tras dañar una vidriera con un hacha

Un hecho de inseguridad se registró en Concepción del Uruguay durante la madrugada de este martes, cuando un menor fue aprehendido luego de provocar daños en la vidriera de un comercio céntrico con la intención de sustraer una consola de videojuegos.

El episodio ocurrió alrededor de las 04:20 en un local ubicado sobre calle Alem al 50. La intervención policial se inició tras un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre la presencia de una persona golpeando el vidrio del negocio.

Al llegar al lugar, el personal del Comando Radioeléctrico realizó una recorrida por la zona y logró localizar a un adolescente de 15 años que coincidía con las características aportadas.

Aprehensión y secuestro del elemento

Durante el procedimiento en Concepción del Uruguay, los efectivos realizaron un palpado de seguridad y constataron que el joven llevaba consigo un hacha de mano.

De acuerdo a lo informado, el comercio afectado se dedica a la venta de videojuegos y presentaba daños visibles en la vidriera, producto de los golpes.

Además, las cámaras de seguridad del local permitieron confirmar la autoría del hecho, ya que registraron el momento en que el menor provocaba los daños con el elemento secuestrado.

Intervención judicial

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la doctora Denise Caraballo, quien dispuso las actuaciones correspondientes.

También participaron en el procedimiento personal de la Comisaría de Minoridad y de la Policía Científica, que realizó las pericias en el lugar.

El adolescente quedó vinculado a la causa bajo la carátula de daños en flagrancia y, tras las diligencias de rigor, fue entregado a sus progenitores.