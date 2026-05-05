Menor intentó escapar de un control en Victoria y terminó atropellando a una policía

Un incidente se registró en Victoria durante la noche del lunes, cuando una menor que circulaba en moto intentó evadir un control vehicular y terminó embistiendo a una funcionaria policial. El hecho derivó en un operativo de persecución y posterior intervención judicial.

El episodio ocurrió alrededor de las 21 en la intersección de calles María Oberti de Basualdo y Chacabuco, donde personal policial realizaba tareas de control e identificación de personas.

Según se informó, la conductora del motovehículo advirtió la presencia del operativo y decidió evitarlo, lo que provocó la colisión con una agente que formaba parte del procedimiento.

Persecución y detención

Tras el impacto, la joven se dio a la fuga, lo que motivó un seguimiento por parte de efectivos motorizados. El recorrido se extendió por más de 15 cuadras hasta que fue interceptada en la zona de San Martín y Laprida.

En ese lugar, el personal policial concretó la aprehensión de la menor, de 15 años, con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Desde la fuerza indicaron que se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado de la adolescente a la dependencia policial.

Estado de la agente y medidas adoptadas

La funcionaria policial que resultó herida fue asistida y trasladada al hospital local, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, con un traumatismo en la mano.

En cuanto al procedimiento, el rodado fue retenido y se labró el acta correspondiente, mientras que la menor fue entregada a sus progenitores tras la realización del examen médico.

Las actuaciones continúan en el ámbito judicial para determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido en Victoria.