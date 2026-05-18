Investigan la difusión de contenido pornográfico en una pantalla de la Municipalidad de Concordia

El episodio ocurrió en la Municipalidad de Concordia y fue registrado en un video tomado desde el exterior del edificio. Analizan posibles sanciones administrativas.
La Municipalidad de Concordia inició una investigación administrativa luego de la difusión de un video en redes sociales que muestra contenido pornográfico proyectado en una pantalla dentro del edificio comunal.
Las imágenes habrían sido registradas desde el exterior del palacio municipal, a través de una de las ventanas del inmueble.
Según trascendió, el hecho se produjo durante horas de la noche del fin de semana, cuando el edificio se encontraba cerrado al público y sin actividad administrativa oficial.
Sospechan del área de Mayordomía
De acuerdo con las primeras averiguaciones de 7Páginas, las sospechas apuntan al personal del área de Mayordomía, sector que permanece de turno durante los horarios en los que no funciona la administración municipal.
Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el contenido no habría sido reproducido desde la red interna habitual de la comuna, sino mediante la conexión de un dispositivo externo, como un teléfono celular o una computadora portátil.
La hipótesis principal sostiene que el material fue proyectado en una pantalla de una oficina municipal utilizando ese equipamiento particular.
Analizan responsabilidades y sanciones
Desde el municipio confirmaron que ya tomaron conocimiento del hecho y aseguraron que se avanzará para determinar responsabilidades.
La investigación administrativa buscará identificar quién estaba a cargo del monitor en ese momento y establecer cómo se produjo la reproducción del contenido dentro de una dependencia pública.
Además, según trascendió, este lunes podrían adoptarse las primeras medidas disciplinarias en el marco de un sumario administrativo que alcanzaría tanto al jefe del área como al personal que se encontraba de turno durante las horas en las que habría ocurrido el episodio.
El hecho habría ocurrido durante la madrugada
De acuerdo a la información preliminar, el incidente se habría producido entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado, fuera del horario habitual de atención al público, que en la Municipalidad de Concordia se desarrolla de 7 a 13 horas.
Las autoridades municipales señalaron que el objetivo del proceso interno será esclarecer completamente lo sucedido y aplicar las sanciones previstas por el estatuto del empleado municipal en caso de comprobarse responsabilidades.