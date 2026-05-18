Cambios en ARCA: el certificado de trabajo ahora podrá gestionarse completamente online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo esquema para la emisión del certificado de trabajo contemplado en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de ahora, el documento podrá confeccionarse y entregarse de manera digital mediante los sistemas informáticos del organismo.

La medida quedó establecida a través de la Resolución General 5848/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y reglamenta los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que habilitó la posibilidad de emitir certificados laborales tanto en formato físico como digital.

Cómo funcionará el nuevo certificado digital

Según la normativa, el certificado deberá confeccionarse mediante el sistema “Simplificación Registral”, disponible en el sitio oficial de ARCA, a través de la generación del formulario F.984 “Certificado de Trabajo Artículo 80 - LCT”.

El nuevo esquema contempla dos modalidades. En el formato digital, el documento será emitido electrónicamente y validado mediante el ingreso del empleador con clave fiscal, sin necesidad de incorporar firma digital.

Los trabajadores podrán acceder al certificado desde el servicio “Trabajo en Blanco”, disponible dentro de la plataforma oficial del organismo.

ARCA.

También seguirá vigente el formato físico

La resolución establece además que continuará habilitada la posibilidad de emitir el certificado en formato papel. En esos casos, deberá imprimirse por duplicado y contar con las firmas del empleador o su apoderado legal y del trabajador.

El original será entregado al empleado, mientras que la copia quedará archivada en poder de la empresa.

Desde ARCA explicaron que la confección de los certificados utilizará información proveniente de las bases de datos oficiales vinculadas a altas y bajas laborales, liquidaciones salariales y declaraciones juradas de aportes y contribuciones.

Cambios en “Trabajo en Blanco”

La normativa también incorpora modificaciones en el servicio “Trabajo en Blanco”, desde donde los trabajadores podrán descargar online el certificado emitido digitalmente por su empleador.

Además, el sistema permitirá acceder al Certificado Digital de Ingresos Laborales (CDIL), que incluirá un código QR para validar autenticidad y contendrá datos sobre remuneraciones, aportes y situación registral de los últimos seis meses.

Por último, ARCA derogó normas anteriores vinculadas con la emisión de certificados laborales con el objetivo de ordenar y actualizar el sistema de acuerdo con la nueva legislación laboral.