Pelea a la salida de una fiesta en Paraná: la víctima no denunció el hecho y comisario defendió el operativo de seguridad

Violencia en Paraná. Investigan una violenta pelea ocurrida durante la madrugada del domingo en inmediaciones del club Neuquén, en Paraná, donde un joven de 22 años resultó lesionado tras ser agredido por un golpe de puño. El episodio quedó registrado en un video al que accedió Elonce y a través del que se pudo ver cómo la víctima cayó noqueada al piso.

Al respecto, el jefe de comisaría decimotercera, Juan Molina, confirmó a Elonce que la intervención policial se inició alrededor de las 7.30 de la mañana, luego de tomar conocimiento del ingreso de un joven herido al Hospital San Martín.

Según explicó el funcionario policial, "la víctima relató que se encontraba sentado esperando un vehículo de traslado cuando fue atacado por otro joven, aparentemente sin mediar explicación".

El joven fue dado de alta horas después

De acuerdo a lo informado, el muchacho recibió curaciones en el hospital y posteriormente fue dado de alta aproximadamente tres horas después del ingreso al nosocomio.

Molina señaló además que, hasta el momento, la víctima no formalizó la denuncia, aunque desde la dependencia policial se iniciaron actuaciones de oficio para avanzar con la investigación del hecho.

Investigan una pelea entre jóvenes tras una fiesta en club de Paraná

En relación con el episodio, el comisario sostuvo que "el agresor sería otro joven de edad similar" y que "el conflicto podría haberse originado previamente dentro del evento bailable denominado `La Tropi´".

La Policía defendió el operativo de seguridad

El jefe policial también respondió a los cuestionamientos de vecinos sobre una supuesta ausencia policial en la zona donde ocurrió el hecho, sobre calle Del Barco Centenera y avenida de Las Américas. Según detalló, "el evento era legal porque tenía habilitación municipal y contaba con 10 policías adicionales, 15 integrantes de seguridad privada y tres móviles afectados al operativo de cierre del boliche".

Joven quedó inconsciente tras una pelea a la salida de una fiesta en Paraná pic.twitter.com/bEFc1CmYyP — ELONCE WEB (@ElonceW56269) May 17, 2026

“El operativo finalizó sin novedad y esta cuestión fue un hecho prácticamente aislado”, afirmó Molina, quien remarcó que el incidente ocurrió a tres cuadras del ingreso al club y minutos después de la desconcentración principal del público.

El funcionario explicó además que la fiesta concluyó a las 6 de la mañana y que el altercado se habría registrado cerca de las 6.40, en momentos en que numerosas personas aún se retiraban de la zona.