Robaron un camión en Vaca Muerta, quedaron grabados y ofrecen $2 millones de recompensa para encontrarlos

Tres delincuentes robaron el camión y se fugaron en la zona cercana a Centenario

Un audaz robo quedó registrado por cámaras internas en un yacimiento de Vaca Muerta, donde tres delincuentes sustrajeron un camión perteneciente a una empresa contratista. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona de Lindero Atravesado Occidental, en cercanías de Centenario.

El vehículo, propiedad de la firma Sitec Ingeniería, estaba cargado con materiales, entre ellos cables, un elemento frecuentemente buscado en este tipo de delitos dentro de áreas petroleras.

El robo quedó filmado

Según las imágenes difundidas por la empresa, los tres sospechosos quedaron claramente registrados dentro de la cabina del camión. En un momento, uno de ellos advierte la presencia de la cámara e intenta taparla con la mano, aunque ya había captado sus rostros.

Tras poner en marcha el vehículo, los delincuentes escaparon inicialmente a baja velocidad por caminos internos y luego aceleraron para huir hacia otro sector del yacimiento.

El robo fue detectado horas más tarde, cuando trabajadores regresaron al lugar y notaron la ausencia del camión. A partir de ese momento, la empresa inició una campaña en redes sociales difundiendo capturas de los sospechosos y ofreciendo una recompensa de $2 millones a quienes aporten información que permita recuperar el rodado o identificar a los autores.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N°52 de Centenario, mientras avanza la investigación para dar con los responsables.

Principales hipótesis

Según publicó Patagonia Press y de acuerdo a los datos preliminares de la investigación, los sospechosos lograron burlar el perímetro del predio logístico, ubicado en una de las zonas de mayor actividad de explotación petrolera. Una vez dentro del complejo, los asaltantes tomaron el control de la unidad de gran porte, utilizada habitualmente para tareas viales y logísticas dentro del yacimiento.

Las principales hipótesis sugieren que el camión no fue robado con la intención de ser comercializado en el mercado negro automotor, sino que habría sido utilizado de forma logística y temporal dentro de la misma jurisdicción para sustraer grandes extensiones de cables de cobre, herramientas y otros elementos tecnológicos de alto valor que se encuentran dispersos en los distintos frentes de obra de la cuenca.

Vaca Muerta

El episodio se suma a una serie de robos registrados en la región de Neuquén, donde el cobre y los equipos vinculados a la actividad petrolera se han convertido en objetivos frecuentes del delito, generando preocupación en el sector energético.