Adolescente entrerriano fue premiado como mejor arquero de un torneo en Rusia: las imágenes de las atajadas

El fútbol entrerriano vuelve a dar que hablar a nivel internacional, esta vez con nombre propio: Augusto Neuwirt Charadia. El joven arquero oriundo de Urdinarrain fue una de las grandes figuras de la Copa Burchalkin 2026, disputada en Rusia, donde representó a las divisiones juveniles de San Lorenzo de Almagro.

Con apenas 13 años (categoría 2013), el arquero formado en Club Deportivo Urdinarrain y con paso por Club Atlético Patronato, demostró condiciones que lo posicionan como una de las grandes promesas en su puesto. Su desempeño en el torneo fue clave para el equipo azulgrana, que alcanzó las semifinales del certamen, publicó Radio Cristal.

Es Augusto, pero no Batalla. Tremendo lo del arquerito del Ciclón 👏👏 https://t.co/V0yuAkIq9S pic.twitter.com/6HGAmq4nUm — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) May 17, 2026

A lo largo de la competencia, Augusto se destacó por su seguridad bajo los tres palos, reflejos y personalidad en momentos decisivos, atributos fundamentales para un arquero en formación. Su actuación fue reconocida por la organización con dos distinciones individuales: mejor jugador de uno de los encuentros y mejor arquero del torneo.

Uno de los momentos más sobresalientes se dio durante un partido en el que logró atajar un penal y, en la misma jugada, contener también el rebote, una acción que exhibe no solo reflejos, sino también concentración y capacidad de reacción, cualidades esenciales para el puesto.

Si bien San Lorenzo de Almagro no pudo acceder a la final tras caer en semifinales frente a Sociedade Esportiva Palmeiras, el rendimiento del arquero entrerriano dejó una huella marcada en el torneo y captó la atención por su proyección.