Sportivo Urquiza golpeó en el clásico y venció a Peñarol como visitante

Sportivo Urquiza se quedó este sábado con una nueva edición del clásico “Más Popular” ante Peñarol al imponerse 1 a 0 en el estadio Aníbal Giusti, en el marco de la sexta fecha de la Liga Paranaense de Fútbol. El único tanto del partido fue convertido por Rodrigo Carreras sobre el cierre del primer tiempo.

El encuentro, arbitrado por Maximiliano Durán, tuvo un desarrollo intenso y terminó con diez jugadores por lado tras las expulsiones de Carreras y Tobías Moyano en el complemento.

Con este resultado, Sportivo Urquiza alcanzó las 12 unidades en el campeonato y se acomodó en la pelea de los primeros puestos, mientras que Peñarol continúa en el fondo con cuatro puntos.

Un primer tiempo con dominio visitante

Durante gran parte de la etapa inicial, Sportivo Urquiza mostró mayor claridad en el manejo de la pelota y logró generar peligro a partir del juego asociado. Peñarol, por su parte, apostó principalmente a las pelotas detenidas y al juego directo.

El local tuvo una de las situaciones más claras mediante un envío desde pelota parada que sorprendió al arquero visitante y se fue apenas por encima del travesaño.

Sin embargo, el único gol de la tarde llegó a los 42 minutos del primer tiempo. Después de un tiro libre ejecutado por Osvaldo Rodríguez que impactó en el travesaño, Rodrigo Carreras apareció dentro del área y empujó la pelota de cabeza para abrir el marcador.

Expulsiones y cierre ajustado

En el arranque del complemento, el partido cambió rápidamente. A los dos minutos fue expulsado Carreras tras un tumulto, situación que le permitió a Peñarol adelantarse algunos metros y asumir el protagonismo del encuentro.

No obstante, el equipo local también se quedó con un jugador menos a los 16 minutos del segundo tiempo por la expulsión de Tobías Moyano, quien vio la tarjeta roja tras una fuerte infracción.

En los minutos finales, Peñarol buscó el empate principalmente mediante centros y pelotas detenidas, aunque se encontró con una firme respuesta defensiva de Sportivo Urquiza, que además contó con algunas oportunidades para ampliar la diferencia de contraataque.